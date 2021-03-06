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06.03.2021, Днепропетровск, Юрий Коваленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«ВСУ готовятся к масштабной эскалации» – Киев стягивает в Донбасс эшелоны военной техники

Новости Украины

На фоне усилившихся обстрелов Донбасса ВСУ готовятся к крупномасштабной активизации боевых действий – проводят учения по штурму населённых пунктов и гонят на восток страны эшелоны военной техники.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время от жителей южных и восточных регионов Украины стало приходить много сообщений о фиксировании эшелонов с военной техникой. Уже ни для кого не секрет, что ВСУ и Киев готовятся к активизации боевых действий на Донбассе.

Так же об этом свидетельствовали многочисленные учения украинских военных, направленные на отработку манёвров по штурму городов и ведению боёв в них», – написал он.

Алексей Журавко опубликовал видеозапись, на которой видно, как осуществляется переброска военной техники на железнодорожном вокзале Днепропетровска. Техника движется целыми железнодорожными составами.

«Они готовятся на большой конфликт с Донбассом. Ну, и чтобы побольше танков сгорело, и металлолома было побольше», – прокомментировал экс-депутат «ПолитНавигатору».


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