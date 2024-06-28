Ответят за Керчь и Севастополь: Корабль, поврежденный ударом Украины, достроят

Виктор Орлов.  
28.06.2024 14:00
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Руководство судостроительной корпорации «Ак-Барс» заявило о том, что сильно поврежденный в результате украинского ракетного удара по Керчи минувшей осенью новейший ракетный корабль «Аскольд» будет заново достроен и введён в строй.

«Мы будем в любом случае его достраивать. Для этого все есть. Выполнены все подготовительные работы», – цитирует главу корпорации Рената Мистахова агентство ТАСС.

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Руководство судостроительной корпорации «Ак-Барс» заявило о том, что сильно поврежденный в результате украинского ракетного...

Более того, несмотря на угрозу новых ракетных ударов, принято решение о достройке именно в Крыму двух универсальных десантных кораблей, которые ранее были заложены в Керчи. Эти борты должны будут обеспечивать переброску морем до 1000 морпехов и 75 единиц техники.


«Мы находимся в графике строительства. Факторов, которые могли бы сдерживать строительство кораблей проекта 23900, нет. Все идет в плановом порядке», – заверил Мистахов.

ВСУ ранее при наводке спутников НАТО поразили ракетами и морскими дронами несколько старых десантных кораблей Черноморского флота. Противник рассматривает их как транспорты для обеспечения Крыма и российской группировки в Сирии. Кроме того, одна из главных целей бандеровского режима и его западных покровителей – срыв российской операции по освобождению Одессы, одним из элементов которой мог бы стать морской десант при помощи БДК.

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