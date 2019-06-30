30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Ответят за Саакашвили: ЦИК Украины предложили распустить после выборов

Нынешний соситав ЦИК Украины – это “комедианты эпохи Порошенко” и их нужно распустить сразу после проведения нынешних парламентских выборов, передает корреспонлдент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал украинский юрист Андрей Портнов, комментируя поражение ЦИК в Верховном суде, обязавшем зарегистрировать на выборах список партии Саакашвили “Движение новых сил”, что ЦИК отказывался делать дважды.

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“Важно отметить причину, по которой ЦИК отказал ей (партии Сааакашвили – Ред) в избирательном процессе – машинальная техническая описка в дате. А вообще, эта история – сигнал остальным на все последующие выборы, что ЦИК так может поступить с каждым.

И так ЦИК раньше никогда не работал, это не государственное мышление и непрофессиональные люди, непонимающие куда они попали. Они – комедийное отображение режима Порошенко, им сформированное и уже не отображающие новой реальности.
После выборов их нужно распустить”, – резюмировал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, ЦИУ вынуждена была зарегистрировать список Движения новых сил лишь после проигрыша в Верховном суде. Жо этого партию Саакашвили под разными надуманными предлогами пытались отстранить от выборов.

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