«Отыгранная карта»: Залужному пророчат выход на пенсию по состоянию здоровья

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Главком ВСУ Валерия Залужного, пропавший из публичного пространства, на деле оказался далеко не выдающимся военачальником.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор музея ПВО Юрий Кнутов, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Залужного.

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«Пенсия — вполне реальный вариант, учитывая те нагрузки, которые на него ложатся. Была информация о возможном ранении, и это можно допустить. Но я бы не стал говорить о том, что Залужный — ключевая фигура и без него никуда. Потому что все вопросы решает Пентагон и генералы НАТО, в каждой бригаде есть представители стран НАТО в качестве советников. Поэтому Залужный — просто исполнитель, но отнюдь не мотор, который осуществил ряд успешных операций», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что за успешными операциями ВСУ «стоят штабы НАТО, а Залужный просто смог их грамотно реализовать».

«О Залужном сейчас стараются забыть, потому что произошло освобождение Артемовска. Это серьезный удар по его престижу. Если бы он не был сейчас в больнице или в госпитале, то обсуждался бы вопрос о его отставке, причем позорной. Для Залужного самый оптимальный вариант, чтобы пережить непростые времена, — это как раз клиника в Германии или где-то еще, чтобы выйти потом и тихо уйти в отставку по состоянию здоровья», – добавил эксперт.

У него поинтересовались, могут ли вернуть Залужного хотя бы в информационное пространство?

«Это отыгранная карта. Думаю, что Зеленский использует эту возможность, чтобы избавиться от Залужного, особенно учитывая, что раньше главкома раскручивали как альтернативу Зеленскому и человека, который может заменить его на посту президента», – отметил аналитик.

Он напомнил, что в иностранной прессе были публикации о Залужном, где его представляли как спасителя Украины.

«Учитывая, что он потерпел фиаско — взрыв боеприпасов в Хмельницком, уничтожение «Пэтриота», освобождение Артемовска, — думаю, он будет использовать ситуацию со здоровьем, чтобы покинуть свой пост или перейти, например, на должность руководителя какой-то академии», – прогнозирует Кнутов.

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