«Озабоченность сохраняется» – МИД зафиксировал «Томагавки» вблизи японской границы России

США в сентябре 2025 года разместили в префектуре Ямагути в Японии мобильные ударные установки Typhon, предназначенные для запуска ракет «Томагавк».

Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все это происходит в непосредственной близости от наших границ… Как нам сказали, на временной основе – только для проведения каких-то учений. Но, по нашим данным, эти боевые комплексы, которые предназначены для пуска ракет «Томагавк», с территории Японии не выведены.

Так что речь идет о более постоянном присутствии. У нас озабоченность сохраняется», – заявил Лавров.