«Озабоченность сохраняется» – МИД зафиксировал «Томагавки» вблизи японской границы России
США в сентябре 2025 года разместили в префектуре Ямагути в Японии мобильные ударные установки Typhon, предназначенные для запуска ракет «Томагавк».
Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все это происходит в непосредственной близости от наших границ… Как нам сказали, на временной основе – только для проведения каких-то учений. Но, по нашим данным, эти боевые комплексы, которые предназначены для пуска ракет «Томагавк», с территории Японии не выведены.
Так что речь идет о более постоянном присутствии. У нас озабоченность сохраняется», – заявил Лавров.
По его словам, Москву в целом беспокоит тенденция на милитаризацию Японии, схожая с тем, что происходит и в Германии.
