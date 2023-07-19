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Организация по запрещению химического оружия проигнорировала уже двадцать три сообщения о применении ВСУ запрещённых видов вооружения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались применением химического оружия украинскими неонацистами, и реакцией на это международного сообщества.

«В связи с информацией применения токсичных веществ в качестве химического оружия наши правоохранительные органы, в первую очередь, Следственный комитет РФ, а также Министерство обороны, проводят тщательную проверку. Если ситуация действительно подтверждается, мы передаём информацию в технический секретариат с требованием распространить её среди всех государств-участников», – сказал Шульгин.

Однако он подчеркнул, что ОЗХО информацию России полностью проигнорировала.

«В общей сложности, мы уже направили 23 вербальных ноты, предупреждали о готовящихся провокациях. В двух случаях наши предостережения подтвердились, я имею в виду произошедшее на комбинате «Сумыхимпром» и в Северодонецке на комбинате «Азот». А что технический секретариат? На сессии выступал с докладом генеральный директор техсекретариата, в основном он рассказывал о том, как они реагируют на просьбы украинцев в оказании помощи и содействия в случае угрозы применения химического оружия, сколько они организовали учебных курсов, какие они направляют антидоты. Что же касается информации, получаемой от России, то, по словам директора, вся эта информация анализируется, но пока секретариат считает, что необходимости направлять команду экспертов нет», – резюмировал дипломат.