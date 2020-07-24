Озвучивать новую озабоченность по Украине доверили Косачёву, заигрывавшему с бандеровцами

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Совет Федерации принял заявление по ситуации с дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Как заявил с трибуны председатель Комитета по международным делам Константин Косачев, согласно украинскому законодательству об образовании, с 1-го сентября в стране не останется ни одной русскоязычной школы, в то время, как на момент распада СССР на Украине их было порядка 11-ти тысяч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенатор призвал международные организации, в том числе ООН и парламенты мира обратить внимание на проблему и заставить Украину отказаться от дискриминации русскоязычного населения.

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«Ситуация на Украине стремительно деградирует во всех отношениях, и 14-й год в этом был переломным, но тенденции накапливались задолго до этого. Одной из крайне тревожных и негативных тенденций является последовательная дискриминация русскоязычного населения Украины. Это проявляется в самых разных областях, наиболее одиозной является сфера образования.

В сентябре 17-го года на Украине вступил в силу закон об образовании, в соответствии с которым, с сентября текущего, 20-го года, образование на Украине станет полностью украиноязычным.

Граждане Украины делятся на категории – «лучшим из лучших», украинцам – все права и возможности. Так называемым представителям коренных народов права ограничены, но к этим коренным народам украинское законодательство относит крымских татар, караимов, крымчаков, но не относит русских.

Ну и, наконец, дополнительные права предоставляются тем меньшинствам, которые говорят на официальных языках Евросоюза. Еще раз повторю, для русских никаких исключений, никаких прав», – заявил Косачев.

По иронии, в 2011 году Косачев, будучи во Львове в статусе депутата Госдумы от «Единой России», выступил с громким заявлением – он заявил, что РФ не будет требовать от Виктора Януковича выполнения обещания о придании русскому языку статуса второго государственного на Украине.

«Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, суверенитета Украины», – сказал тогда Косачев.

Напомним также, что на днях Косачев заявил: Россия после распада СССР получала многочисленные обращения от русских со всего бывшего Советского Союза, но и не думала предпринимать ничего для возвращения отторгнутых сепаратистами своих исторических земель, уважая «территориальную целостность» лимитрофов.