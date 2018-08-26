«Падали и будут падать» – В Киеве нашли объяснение «падучей» солдат в присутствии Порошенко

26.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Военнослужащие часто теряют сознание во время парада и ничего страшного в этом нет.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт, полковник запаса Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как специалист своего плана, я насмотрелся на такие вещи за 35 лет службы. У меня есть опыт участия в двух парадах в Москве, я учился в Академии им. Фрунзе и проходил эти парады тем. Так вот, там шло десять шеренг, а одиннадцатая задняя шеренга всегда была резервной. Только кто-то упал, его сразу вытащили и сделали шаг вперед. Поэтому падали и будут падать. Это не переутомление, это от морального-психологического перенапряжения прежде всего. Бывают еще и температурные показатели, когда жарко под палящим солнцем и нет ветра. Это обычные нормальные вещи, на которые не нужно реагировать, ничего страшного в этом нет. Так всегда было и будет», – пояснил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что во время речи президента Украины на параде в честь «Дня независимости» один из солдат почетного караула почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Также во время инаугурации в 2014 году перед проходившим Порошенко упал в обморок солдат почетного караула, выронив при этом из рук карабин со штык-ножом, а в марте этого года во время празднования годовщины Нацгвардии Украины потерял сознание военнослужащий, стоявший позади Порошенко