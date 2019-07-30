Падение по важнейшим отраслям: эксперт рассказал о структурной катастрофе ВВП Украины

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине продолжается падение промышленного производства, в особенности, в плане строительства и переработки.

Между тем, ВВП страны «растёт» лишь за счёт переводов от трудовых мигрантов, что свидетельствует о неуклонном скатывании страны в яму сырьевого придатка.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас началось падение промышленного производства, вернее оно продолжается, но на сегодняшний момент по отношению к маю месяцу текущего года и по отношению к июню 2018 года у нас промышленность показала падение на уровне 1,3%. В действительности причин достаточно много, но к сожалению, хотя цифры достаточно небольшие, я бы сказал несколько иначе: структура этого падения не очень хорошая, у нас, собственно, на 7% упало строительство – это в сезон, элемент признака стагнации в целом этой отрасли; у нас перерабатывающая промышленность упала на 3,5%.

То есть, всё это говорит о том, что Украина всё дальше становится сырьевым придатком достаточно мощных стран, и, к сожалению, когда мы с вами ещё посмотрим структуру роста ВВП за прошлый год, я хочу напомнить, что там было практически 3%, то основная масса того, что мы достигли в 2018 году приходится на увеличение розничной торговли. Именно там создавалось то ВВП, о росте которого мы говорили.

Как не вспомнить 12 млрд долларов, которые пришли от гастарбайтеров сюда? Это же не инвестиции пришли, они пришли на потребительский рынок, собственно, этот потребительский рынок так и отыграл увеличившийся ВВП», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинский журналист и собкор «Вести.ФМ Киев» Владимир Синельников рассказал, что последствия отмены моратория на продажу украинской земли под давлением МВФ станут для местных аграриев и для Украины катастрофическими: страна окончательно превратится в сырьевой придаток Запада