Пафос Помпео. Оккупант оккупанту нашивку подарил

15.02.2020, Мюнхен, Владимир Гладков

Раненый АТОшник в киевском госпитале в знак признательности подарил американскому госсекретарю Майку Помпео нашивку своей воинской части.

Об этом чиновник рассказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе своего выступления Помпео ностальгически вспомнил, что когда служил в составе оккупационных войск США в Германии, то «патрулировал границу между Западной и Восточной Европой» в Берлине.

«Пятнадцать дней тому назад я был в Киеве, – рассказал Госсекретарь США. – Посетил госпиталь, где проходят лечение военные, получившие ранения в результате российской агрессии. Там был один молодой храбрый боец, он был тяжело ранен, мы с ним беседовали. Переводчик сказал, что он был капитаном, я вспомнил, что тоже был капитаном. И мы уже собирались уходить, но он вдруг взял свою форму и оторвал нашивку своей части и подарил мне ее как сувенир», – с театральным пафосом рассказал Помпео.

Ранее стало известно, что США могут создать морские базы на Украине в обход конвенции Монтрё.