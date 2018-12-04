«Пахнет, действительно, серьёзной войной – это вековая мечта англосаксов»

04.12.2018

Англосаксы почти достигли вековой цели – стравили две части одного народа, ставленники Запада в Киеве могут спровоцировать масштабную войну между Украиной и Россией.

Об этом во время сегодняшнего заседания Госдумы заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кризис на Украине вступил в горячую фазу. Решить эту проблему можно только холодной головой, используя все наши возможности, рядовые способы уже не работают.

Суть конфликта предельно понятна, и провокация была направлена на то, чтобы сорвать встречу с Трампом – она сорвана, раздуть русофобию – она уже приобрела абсолютно угрожающий характер, возбудить военное положение, причём, на границах РФ, никто так частично ещё не вводил, но надо максимально парализовать избирателей, которые не хотят видеть Порошенко. Одновременно – попытаться отодвинуть выборы, если не сорвать их.

Главный смысл – спровоцировать большой конфликт с Украиной, это вековая мечта англосаксов. Пахнет, действительно, серьёзной войной.

Начинали с памятников, потом добрались до военных, теперь добрались до православных верующих, чтобы русские резали русских на Украине, чего отродясь не было, хотя задумка давно реализуется, и нам здесь надо проявить характер и волю», – заявил Зюганов.

«Чтобы обеспечить победу, надо минимум иметь три элемента: мощную технику, хорошо обученные кадры и политическую волю. В украинской трагедии я, прежде всего, не вижу политической воли со стороны РФ и её руководства», – добавил лидер Компартии.

По мнению Зюганова, в первую очередь нужно, наконец, открыто заявить, что России совершенно неприемлемо продвижение НАТО на территорию бывшей УССР.

«Любые попытки НАТО утвердиться в Украине мы рассматриваем как агрессию против России, используем весь свой потенциал, чтобы это предотвратить. Все должны знать о нашей политической воле, что мы этого не допустим. В противном случае наша безопасность будет равна нулю, если там ещё разместят РМСД», – подчеркнул политик.

«Ставка на олигархов на Украине полностью провалилась, как ранее в Грузии и Армении. Или мы начнём разговаривать с народом, начнём напрямую обращаться к гражданам всем производственным коллективом, нас многих связывает, мы тогда получим нужный эффект.

Что касается Порошенко и его бандеровской клики, давно их надо назвать преступниками и террористами – они и являются таковыми. И сделать это на всех официальных уровнях, не стесняясь. В противном случае и дальше будут распоясываться», – уверен Зюганов.

Лидер КПРФ поддержал инициативу коллеги Леонида Калашникова об отмене требований об отказе от украинского гражданства при получении гражданства России для жителей республик Донбасса.

«Я бы давно открыл ворота для всех, кто представляет наш славянский мир и Русскую цивилизацию. Никакой проблемы нет: пожалуйста, пусть будут иметь гражданство – и украинское, и белорусское, и какое угодно. Но лучше, чтоб они приехали, очень квалифицированные люди, чем те, которые у нас только подметают улицы.

Кстати, Белоруссия поступила очень грамотно, вопрос решается очень быстро. Но тут тоже нужна воля, а не бухгалтерский подсчёт, как у нас сегодня делают некоторые министерства.

Немедленно признать ДНР и ЛНР. Они давно стали за Русский мир, за нашу защиту и платят за это своей кровью, своим мужеством, а мы всё прячемся и заявляем о том, что верно – не верно. Признали Южную Осетию, Абхазию – не стреляют, признали Приднестровье – воздерживаются», – подытожил Геннадий Зюганов.