“Пусть украинцы ходят с двойным гражданством, ничего страшного не будет”

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Необходимо отменить требование об отказе от украинского гражданства при получении российского для жителей республик Донбасса.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В Аргентине наш президент вдруг сказал: «А мы, в ответ на то, что Украина закрывает двери для русских, откроем двери». А как откроем, нужно законодательно открыть. Мы же предлагали в Думе неоднократно: давайте из 13 и 14 статьи Закона «О гражданстве» изымем требование к украинцам отказываться от своего гражданства. Ну как на юго-востоке отказываться от своего гражданства, куда нести этот документ?

Поэтому сделайте нашему комитету поручение и мы быстренько это сделаем и изымем эти 13 и 14 статьи, и пусть украинцы ходят даже с двойным гражданством, ничего страшного здесь не будет.

Вот так мы реализуем указание президента реализовать право украинцев найти себе здесь убежище», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что сотрудники погранслужбы ФСБ РФ, которые пресекли провокацию ВМС Украины в Керченском проливе, будут представлены российским парламентом к государственным наградам.