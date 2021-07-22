«Пакт Молотова-Риббентропа». В Киеве продолжается истерика из-за СП-2

22.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Договоренности между США и Германией, позволяющие достроить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины, можно сравнить с пактом Молотова-Риббентропа, разделяющим сферы влияния в Европе накануне Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила бывшая глава парламентского комитета по иностранным делам, экс-депутат Верховной рады Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гопко, западные партнеры Украины за ее спиной заключили соглашения, которые не дают ей никаких гарантий.

«За нашей спиной произошло это соглашение и никаких гарантий для нас не предусмотрено – ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины – миллиарды на усиление наших вооруженных сил на случай реального вторжения. Зачем Россия стягивала войска? Не просто, чтоб шантажировать коллективный Запад. Ни финансовых компенсаций также миллиардов долларов США мы не услышали», – сказала политик.

«Печально наблюдать за тем, как происходит своеобразный пакт Риббентропа-Молотова сейчас на наших глазах, когда никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен «Северный поток-2», мы не услышали», – заявила Гопко.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».