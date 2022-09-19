Палатки на площади. Станет ли партия «Шор» ядром протестного движения в Молдове?

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Воскресный митинг молдавской оппозиции – не конец протестным акциям. Сторонники партии «Шор» обвиняют власть в беспрецедентном увеличении цен на энергоресурсы, продукты питания, падении уровня жизни, неспособности справиться с кризисом в стране.

Участники протеста обещают, что будут находиться на площади до отставки президента Молдовы, правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов главы государства и законодательного органа. О перспективах протестного движения говорим с политологом Александром Кориненко.

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ПолитНавигатор: Как вы оцениваете прошедшую в воскресенье акцию протеста, ее организацию? Насколько мероприятие кажется вам серьезным, наблюдался ли ее обещанный масштаб?

Александр Кориненко: Акция протеста была более масштабной и организованной, чем предыдущие акции, проводимые партией «Шор», да и оппозицией в целом. Протесту предшествовала хорошая подготовка, как информационная, так и организационная. 50 тысяч человек, конечно же, не было, но судя по данным из разных источников, можно сойтись на цифре 5 – 10 тысяч человек. Учитывая, что предыдущие протестные акции были больше похожи на флешмобы, то это уже прогресс.

ПолитНавигатор: Участники акции развернули палатки, заночевали в центре города, пообещали выходить на протесты снова. Что дальше, чего они смогут добиться?

Александр Кориненко: По мнению организаторов, этот протест даст импульс новым, более масштабным акциям. Также необходимо создать впечатление, что это постоянное противостояние. Тактика палаточных городков у нас уже использовалась, а вот насколько она была эффективной – это спорный момент. Партия «Шор» на несколько месяцев зарезервировала главную площадь страны для своих протестов. Палаточный городок, по замыслу организаторов, должен стать ядром протестного движения.

ПолитНавигатор: Почему к сторонникам партии «Шор» официально не присоединились другие политические силы? Оппозиция все еще не готова объединиться против пропрезидентской команды?

Александр Кориненко: Политики не доверяют друг другу. У нас в стране у политических элит очень богатый опыт обмана и предательства, поэтому все относятся друг к другу с опаской и не важно – оппозиция это или провластная команда. В конкретном случае большую роль играет токсичность Илана Шора, который является центральной фигурой по делу о краже миллиарда.

Да, с Иланом Мироновичем у многих политиков, вероятнее всего, есть закулисные договоренности, но пойти с ним на открытый союз – это потерять политические очки в глазах граждан и вызвать косые взгляды из-за заборов иностранных посольств.

ПолитНавигатор: Накануне акции протеста из уст оппозиционных политиков прозвучали обвинения в адрес высокопоставленных чиновников.

В частности, Илан Шор сообщил, что вице-премьер Андрей Спыну и другие представители власти имеют секретные банковские счета за границей, пообещал опубликовать доказательства. Чего стоят эти разоблачения? Насколько уместны такие заявления от Шора, который сам является фигурантом громкого уголовного дела?

Александр Кориненко: Молдавские политики часто угрожают разоблачениями, но дальше заявлений это не заходит. Все мы помним черную сумку, которой театрально тряс Илан Шор, обещая нам изобличить Игоря Додона, доказать его участие в коррупционных схемах и подкупе. В результате никаких доказательств мы не дождались. Я не понимаю, почему доказательства нельзя предоставить сразу, если они у тебя есть.

Теперь видим угрозы разоблачением членам нынешней правящей команды. Создается впечатление, что господин Шор, выражаясь уличным языком из 90-х, «берет на понт» и не более того. Хотя могу сказать, что народ поверит и без доказательств, потому что градус кипения в обществе высок.

ПолитНавигатор: Возможны ли какие-то новые санкции против партии «Шор» со стороны власти?

Александр Кориненко: Вполне возможно, партию могут просто запретить, хотя это еще больше накалит градус недовольства, но такой вариант вполне реалистичен перед местными выборами.

ПолитНавигатор: Депутат правящей в Молдове партии Раду Мариан обвинил в организации протеста в Кишиневе Кремль. А Кремль об этом знает?

Александр Кориненко: У Кремля есть сейчас более важные проблемы, нежели госпожа Санду и господин Мариан.

С высоты башен Кремля то, что творится у нас, – это передел песка в песочнице. Безусловно, в России есть ответственные люди, которые занимаются регионом и нашей страной в частности, но не до такой степени, чтобы заказывать маршрутные такси и провозить людей на протесты.

У Москвы есть более эффективные рычаги давления на Кишинев, нежели палаточный городок под окном депутатского кабинета Раду Мариана.

ПолитНавигатор: В ходе антиправительственного митинга упоминался недавний запрет на прямые авиарейсы Кишинев – Москва, прозвучала информация о том, что о возобновлении полетов хлопотал Илан Шор. Какова перспектива открытия таких рейсов в ближайшем будущем?

Александр Кориненко: Перспективы открытия рейсов нет. Президенту важно показать единство с Западом и поддержку Киеву. Это один из немногих видимых шагов, которые сделал Кишинев, чтобы показать, с кем он солидарен, так как не может присоединиться к санкциям. Мне кажется, что господин Илан Шор изначально знал, что таких полетов быть не может и что орган гражданской авиации не даст разрешение на полеты. Учитывая, что почти у каждой молдавской семьи есть родственник, который работает в России и испытывает все тяготы дальней дороги, то это эффективный триггер народного недовольства.