Пальба из резиновых утят — спойлер Дня независимости в Одессе

22.08.2021 16:07 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

— Мама, это нас бомбят?! — Нет, парад репетируют.

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Хотя морально, конечно, уже давно разбомбили…

Итак, неделю Одессу готовят к межгалактическому празднованию 30-летия независимости Украины. «Странные люди будто играют вместе в одну игру»: моют асфальт шампунем, отшкрябывают всякие слова с памятников Шевченко, натягивают на Воронцовский маяк жовто-блакытный флаг, потому что Дюка в вышиванке им мало.

Но главное — демонстрируют военную мощь, которой враг обязательно будет поражен (сугубо в визуальном плане) на параде морских сил 24 августа. Из-за чего город периодически сотрясают звуки, от которых дети пугаются, а на языке военных это называется «отработкой залпов из орудий и постановкой дымовой завесы».

Грохот с моря и с неба идет такой, что дома дрожат, зато вид с пляжей изрядно портит акцию устрашения, оголяя ее суть: надувные плюшки с бананами да бегающие от корнеротов рагули, из-за которых периодически показываются катерки береговой охраны. Хотя ведь на последних совместных учениях НАТОвцы столько своего секонд-хенда бедным родственникам надарили, что уж какой-нибудь полудохлый авианосец для картинки запустить можно было.

«А где ж эта рухлядь американская? — Недоумевают отдыхающие. — Украли и на металлолом сдали, как всегда».

Зато как звучит! «Торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники», — во как! Еще бы резиновых утят запустить, как для младенцев в ванной, и ужо жахнуть, так жахнуть: «До пострілу кавунами готуйсь, плi! Кукурудзу в знаряддя вантажимо, плi!», ну, или как у них там?

Помнится, в 14-м году идиоты противотанковые ежи на пляжах поставили. Должна сказать, что во всей этой репетиции «дю Солей» в наркологическом отделении как раз-то противотанковых ежей и не хватает…

Но ничего — военное убожество в этом году искусно замаскировано широтой размаха.

Программа празднования независимости от здравого смысла на уровне: жрачка на скорость, собаки в вышиванках, катышки из голубиного помета на выставках украинского народного промысла и прочие ритуальные действия бессмысленного характера.

Уже начался Вышиванковый фестиваль, по традиции заканчивающийся автопробегом, в авангарде которого неизменно следует джип с номером «666», который катается по городу 2 и 9 мая, включая фашистские марши.

Для справки: сейчас владелец этого джипа, глава местного «Автомайдана», рэкетир и отморозок Евгений Резвушкин находится в СИЗО за вымогательство в особо крупных размерах.

Уже отгремел праздничный концерт оркестра Одесской филармонии с участием народного артиста Украины, пианиста Алексея Ботвинова.

Для справки: в 2014 году, вместе со своим покойным другом и соратником Александром Ройтбурдом, Ботвинов создал т.н. Форум одесской интеллигенции, объяснив порыв следующим образом:

«После 2 мая, когда в Одессе была тяжелая ситуация, мы придумали форум, чтобы объединить ту часть, которая проукраинская, потому что были голоса из России, что Одесса вся пророссийская».

А эти не согласились, эти как в русский мир плюнули, так и принялись живописать и солировать с новой силой.

Уже кинут клич «Збыраймося на вышиванковый ланцюг!». Это бездельники все мечтают создать длинную живую цепь из людей в вышиванках, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Для справки: в прошлом году акция так и не состоялась в виду отсутствия участников, хотя их даже бесплатно накормить обещали.

Уже установлены экраны у Дюка, с которых Зеленский несколько дней будет поздравлять понаехов с праздником, тогда как одесситы закроют окна.

Для справки: год назад многие гуляющие понаехи даже не скрывали, что находятся на ковидном карантине, а так как по месту прописки их никуда не пускали, вот они и приперлись кашлять в Одессу. Напомню также, что позже эти гуляния аукнулись вспышкой заболеваемости и экстренным отправлением школьников и студентов на дистанционку. Однако с рагулятником власти страны это не увязали и предпочли обвинить в эпидемии власти Одессы — это, мол, потому, что вы День города 2 сентября массово праздновали. Хотя уже не было «сельской» массовости — профессиональные украинцы разъехались, да и не интересны им мероприятия без навоза и мовы. И, кстати, если вы думаете, что в этом году будет как-то по-другому, то, уверяю, вы ошибаетесь.

Прибудет ли сам Зеленский, точно неизвестно — хотя какая демонстрация военной техники без главнокомандующего? Тем более что и гей-парад по случаю Дня независимости в городе намечается. А заодно Марш защитников и патриотов Украины — это когда по недоразумению еще не сидящие в СИЗО уголовники ходят по улицам и орут, что 2 мая это день победы.

Ну и самое долгожданное представление — это, конечно же, забег в вышиванках. Как сообщают организаторы, полторы тысячи спортсменов и любителей в вышиванках будут преодолевать дистанции в пять и десять километров. И всем им, по словам организаторов, после забега вручат еще по одной вышиванке. 1500, представляете, как много вышиванок — китайские, наверное, бумажные, для покойников. Ну, молодца, ай, молодца!

Программа празднования 30-летия независимости столь идеальна, что даже придраться не к чему… Замечу лишь, как брюзга, что пора бы уже выходить на новый уровень. Другими словами, зачем же за Украину банально бегать, если можно за Украину какать? Тогда о ней точно узнает весь мир. К тому же и вышиванку подарят.

По-моему, я сейчас случайно вывела формулу национальной идеи Украины. Фух, наконец-то.