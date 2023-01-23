«Панцири» на крышах зданий в Москве установили против БПЛА

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Зенитные комплексы «Панцирь», о появлении которых на крышах домов в Москве сообщалось накануне, устанавливаются, прежде всего, с целью борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» сообщил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев.

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«Все это делается для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые летают на предельно малых высотах. Судите сами: дальность обнаружения беспилотника системами ПВО – 30 и менее километров. Все локаторы и станции наших комплексов С-300, С-400, «Панцирей» стоят на удалении от границ Москвы в 25 и более километров. То есть получается, что непосредственно над самой Москвой некому обнаружить воздушного нарушителя. Вот тогда у нас и возникло предложение: нужно создавать еще одну систему ПВО непосредственно внутри города», – сказал специалист, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следует отметить, что ранее на Украине объявляли сбор средств с целью создания «роя» беспилотников и атак на Москву.

«Террорист способен сделать что-либо подобное – запустить беспилотник, находясь непосредственно в границах города или поблизости от него. Квадрокоптер с парой гранат вообще может быть запущен с балкона. И эту угрозу нельзя недооценивать. Общество в целом должно проявлять бдительность. Может даже организовывать дружины ПВО, как во время Великой Отечественной, отслеживать те же квадрокоптеры», – сказал Хатылев.

«Москвичам сейчас стоит проявлять бдительность. Такую бдительность проявляют и военные, устанавливая комплексы ПВО внутри Москвы на крышах домов для борьбы с беспилотниками, способными летать на малых и предельно малых высотах. Борьба с ними – общее дело», – призвал полковник.