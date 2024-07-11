«Панически боятся войны с Россией» – на Украине пророчат исчезновение НАТО
Североатлантический Альянс потерял былую хватку, не хочет начинать войну против России, и поэтому скоро распадётся.
Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу в НАТО прежней зубастости. Да, их много, у них много ресурсов. Но мы видим, что союзники НАТО, то есть Украина и Израиль, чувствует себя далеко не так комфортно, как союзники Китая и Северной Кореи – та же Россия и хуситы.
То есть, диктаторские режимы помогают друг другу гораздо активнее, быстрее и мощнее, чем НАТО помогает своим союзникам», – негодовал Сазонов.
«Поэтому, возможно, в перспективе вместо НАТО будет какой-то другой оборонный союз. Украина, Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии, за спиной которых могут стоять Великобритания и США – это может быть.
Потому что то, что мы имеем сейчас, НАТО какое-то вяловатое, трусоватое, неуверенное, осторожное. Очень боится войны. Военный блок, который не хочет воевать, такой вот парадокс», – рассуждал перебежчик.
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