Североатлантический Альянс потерял былую хватку, не хочет начинать войну против России, и поэтому скоро распадётся.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу в НАТО прежней зубастости. Да, их много, у них много ресурсов. Но мы видим, что союзники НАТО, то есть Украина и Израиль, чувствует себя далеко не так комфортно, как союзники Китая и Северной Кореи – та же Россия и хуситы.

То есть, диктаторские режимы помогают друг другу гораздо активнее, быстрее и мощнее, чем НАТО помогает своим союзникам», – негодовал Сазонов.