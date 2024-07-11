«Панически боятся войны с Россией» – на Украине пророчат исчезновение НАТО

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 16:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 193
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Североатлантический Альянс потерял былую хватку, не хочет начинать войну против России, и поэтому скоро распадётся.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический Альянс потерял былую хватку, не хочет начинать войну против России, и поэтому скоро...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я не вижу в НАТО прежней зубастости. Да, их много, у них много ресурсов. Но мы видим, что союзники НАТО, то есть Украина и Израиль, чувствует себя далеко не так комфортно, как союзники Китая и Северной Кореи – та же Россия и хуситы.

То есть, диктаторские режимы помогают друг другу гораздо активнее, быстрее и мощнее, чем НАТО помогает своим союзникам», – негодовал Сазонов.

«Поэтому, возможно, в перспективе вместо НАТО будет какой-то другой оборонный союз. Украина, Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии, за спиной которых могут стоять Великобритания и США – это может быть.

Потому что то, что мы имеем сейчас, НАТО какое-то вяловатое, трусоватое, неуверенное, осторожное. Очень боится войны. Военный блок, который не хочет воевать, такой вот парадокс», – рассуждал перебежчик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть