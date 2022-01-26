«Паника и отток инвестиций» – в Киеве уже не рады истерии с «вторжением Путина»

26.01.2022  18:45 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Новости Украины

Раздуваемая украинской пропагандой и подхваченная западными СМИ истерия о «полномасштабном вторжении РФ» уже вышла из-под контроля киевского руководства.

Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Раздуваемая украинской пропагандой и подхваченная западными СМИ истерия о «полномасштабном вторжении РФ» уже вышла...

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«Киев попал в достаточно непростую ситуацию. Они сами участвовали в нагнетании той истерии, которая продолжает в западных СМИ нагнетаться. Но Киев уже столкнулся с рядом экономических проблем инвестиционного плана и, конечно же, с паникой среди населения, потому что они серьёзно нагнетали по поводу российской агрессии.

И сейчас они вынуждены сами себя опровергать и говорить, что и разведка докладывает, что Россия не собирается нападать.

Но при этом машина уже запущена. Мы видим на протяжении последних дней, что идёт эвакуация своеобразная дипведомств ряда стран – это США, Канада, Австралия, Япония присоединилась. Вы видите, что это, безусловно, вызывает соответствующую реакцию среди местного населения», – прокомментировал Пушилин события на Украине.

Напомним, в понедельник на Согласительном совете лидеры фракций Верховной рады впали в откровенно паническое состояние и требовали срочно закупать горючее и каски.

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