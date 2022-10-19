«Паника и потеря связи»: ВСУ провалили наступление на Херсон

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Новости Украины

Российские военные отразили предпринятые сегодня атаки украинских вооружённых формирований на херсонском направлении.

Об этом сообщают местные власти и военкоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор Андрей Руденко в своем блоге пишет о больших потерях ВСУ в результате попытки прорвать линию обороны.

«На данный момент враг вскрыть оборону наших подразделений не смог. Точно известно о пяти единицах подбитой техники и большого кол-во раненых и погибших среди нацистов. На данный момент подтянулись резервы армии киевского режима. Так как те силы, которые были кинуты изначально, хорошо проредили наши артиллеристы», – пишет Руденко.

Работающие на херсонском направлении авторы телеграмм-канала «Dontstopwar» раскрывают подробности украинских потерь:

«97-я (бригада) ВСУ – получила от арты, сбежали. Кинули резервом 26-ю ОМБР, только что получила как следует. Сбежали. Перехватили их передачи, что они потеряли связь с наступающими, у них паника, сбегают на технике, бросают товарищей , пехота ползёт по лесополосам. Ждём вторую волну, по информации бросят на мясо 60-ю ВСУ. С места никто не сдвигался. Херсонское направление никто отдавать не будет. Среди наших без 200-300».

Военный аналитик Борис Рожин в своем блоге отмечает, что при этом украинские боевики продолжат попытки атаковать российские позиции:

«Ожидается, что противник в ближайшее время продолжит прощупывать нашу оборону на криворожском и никопольском направлениях. Также идет накопление сил в Николаеве для попытки броска на Херсон напрямую».

Военкор Александр Сладков отмечает, что основной проблемой СВО ранее было отсутствие координации и связи между различными подразделениями и фронтами, действовавшими в зоне спецоперации. С назначением единого командующего Сергея Суровикина, по его мнению, это должно поменяться.

«Я считаю, если успеем сделать всё грамотно, отстоим. Я, почем-то уверен, что успеем. Мы, репортеры, как бы ни дико это звучало, часто питаемся ощущениями, полученными на флюидах», – пишет Сладков.

Тем временем, жители поселка Гавриловка Херсонской области отмечают, что украинская армия подвозит морские мины «ЯРМ», которые, вероятно, могут сплавить по течению до Каховской ГЭС, чтобы подорвать плотину.

При этом, и.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что власти начали сброс воды из Каховского водохранилища, чтобы избежать затопления находящихся ниже по течению населенных пунктов. Вместе с эвакуацией из области в регион запретили въезд гражданских лиц.

«В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон, принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней», – сообщил Сальдо.