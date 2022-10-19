Украина возобновила наступление на Херсон

19.10.2022  11:43 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия перешла в наступление на херсонском направлении.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия перешла в наступление на херсонском направлении. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает...

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Вооруженные формирования Украины двигаются в сторону Новой Каменки и Борислава Херсонской области, подтверждает военкор Евгений Поддубный.

«Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении. Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав силами в составе двух батальонов. Их поддерживает ствольная артиллерия, в небе БПЛА», – пишет Поддубный.

Эту же информацию озвучивает и его коллега Роман Сапоньков, работающий на херсонском направлении Роман Сапоньков.

Известно также, что наступление осуществляется силами до двух батальонов пехоты из 128-го горно-штурмовой бригады. И танкового батальона 17-й бригады ВСУ.

Тем временем, в Херсоне готовятся к обороне города. По информации и.о. главы области Владимира Сальдо, чтобы избежать затопления в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС, резко увеличен сброс воды из Каховского водохранилища.

Также продолжается вывоз гражданского населения на левый берег Днепра.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России готово выделить средства на массовую эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы РФ, где они смогут переждать окончания боевых действий.

Накануне также командующий СВО Сергей Суровикин впервые дал интервью журналистам, в котором не исключил «принятия непростых решений» по судьбе города.

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