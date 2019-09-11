Паника в Раде: Русины обсуждают в Европе создание автономии в Закарпатье

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Подкарпатские русины преспокойно обсуждают с президентом Чехии расширение автономии Закарпатья.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявила депутат партии «Европейская солидарность» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Федына назвала такие переговоры «ужасным происшествием», которое угрожает безопасности Украины.

«Президент Чехии принял делегацию Мирового совета подкарпатских русинов, и они обговорили более широкую автономию украинского Закарпатья.

Эта организация имеет прямые контакты с московской федерацией, которая использует эту организацию для дестабилизации ситуации на Западе Украины», – заявила нардеп и потребовала от СБУ и Совбеза сделать всё возможное, чтобы предотвратить «сепаратистские настроения на Западе Украины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года, на котором 80% жителей области выступили за автономный статус региона.

Лидер венгерской партии «Йоббик» Габор Вона также заявлял «ПолитНавигатору» о поддержке требований по автономии Закарпатья.

«Венгры и русины на западе Украины так же имеют право на автономию, как другие народы мира. В 1991 прошел референдум в регионе по этому вопросу, и подавляющее большинство проголосовало за автономию… Европейский Союз просто обязан поддерживать любое проявление воли всех народов Европы, не используя двойные стандарты», – сказал политик.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

«Никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению», – подчеркивал замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднарь.