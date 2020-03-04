Панина предупредили: Договорится о Крыме до тюрьмы

04.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Актёр Алексей Панин, оспоривший законность воссоединения Крыма с Россией в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, должен понести уголовную ответственность.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Раньше я уважал этого артиста. Потом, после его выбрыков, того, что он творит, я перестал его уважать, так как он хайпует, творит беспредел. Я бы уже давно его или посадил в тюрьму, или выслал на Киев, в Украину, чтобы он увидел своими глазами, как на самом деле живут люди, и что происходит с моей страной. Что мне еще сказать – мне жаль, что сегодня в России не жестче законы», – сказал политик.

«Именно из-за таких брехунов, лжецов страдает Украина – именно такие либералы страну приводят к кончине. Ну а Панин – пусть занимается кино, либо танцует голяком с девками, а в политику ему лезть не надо», – заключил Журавко.