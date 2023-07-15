«Папа, это позор»: Бюджетный распил Зеленского на «музей голодомора» вызвал непонимание в США

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 20:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, США, Украина


Вашингтон не хочет давать деньги нынешнему киевскому руководству, которое вместо войны начало заниматься сомнительными проектами вроде достройки «музея голодомора» – бесполезными для фронта, но представляющими коррупционный интерес для чиновников.

Об этом заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не хочет давать деньги нынешнему киевскому руководству, которое вместо войны начало заниматься сомнительными...

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«Американцы не хотят платить за нынешнее неэффективное правительство, которое не может перевести экономику страны на военные рельсы», – сказал Романенко.

Он возмутился, что во время войны киевское руководство выделяет бюджетные деньги на проекты типа «музея голодомора» вместо трат на нужды фронта.

«Сегодня появилась новость, что пятьсот с лишним миллионов гривен предлагают потратить на строительство, достройку второй очереди «музея голодомора». Там первая очередь сама по себе позорная, даже мой ребёнок, который посмотрел, говорит: «папа, это же позор. Не могли даже нормально сделать экспозицию».

А тут предлагают потратить почти шестьсот миллионов гривен на то, что можно было бы потратить на пять тысяч «Мавиков», которые нужны на фронте, или массу других вещей», – подытожил политолог.

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