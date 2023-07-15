«Папа, это позор»: Бюджетный распил Зеленского на «музей голодомора» вызвал непонимание в США

Вашингтон не хочет давать деньги нынешнему киевскому руководству, которое вместо войны начало заниматься сомнительными проектами вроде достройки «музея голодомора» – бесполезными для фронта, но представляющими коррупционный интерес для чиновников.

Об этом заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы не хотят платить за нынешнее неэффективное правительство, которое не может перевести экономику страны на военные рельсы», – сказал Романенко.

Он возмутился, что во время войны киевское руководство выделяет бюджетные деньги на проекты типа «музея голодомора» вместо трат на нужды фронта.

«Сегодня появилась новость, что пятьсот с лишним миллионов гривен предлагают потратить на строительство, достройку второй очереди «музея голодомора». Там первая очередь сама по себе позорная, даже мой ребёнок, который посмотрел, говорит: «папа, это же позор. Не могли даже нормально сделать экспозицию».

А тут предлагают потратить почти шестьсот миллионов гривен на то, что можно было бы потратить на пять тысяч «Мавиков», которые нужны на фронте, или массу других вещей», – подытожил политолог.