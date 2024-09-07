Папаша бандеровца Михальчишина «блеснул» на Львовском ТВ в статусе «международника»

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Президент России Владимир Путин может себе позволить откровенно издеваться над американскими выборами, которые, действительно, больше похожи на взаимную грызню и далеки от борьбы за какие-то идеи.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил отец известного бандеровца-сбушника Юрия Михальчишина, львовский эксперт-международник Адриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем ждать какого-то окончания американских выборов, может, там что-то прояснится, потому что сигналы не очень хорошие. Недавно выступала Камала Харрис, и она ни слова не сказала об Украине, только про Израиль»,– сокрушался Михальчишин.

Ведущая напомнила о «своеобразном» заявлении от Владимира Путина о том, что он поддерживает Камалу Харрис.

«Это шутя. Путин шутил, и Путин просто смеялся с них. Путин показывает, что якобы он такой хулиган, лиговский хулиган, и он может со всех посмеяться. Трамп тоже говорит [о своеобразном смехе Харрис]. Ну, там тоже своя ситуация, потому что там не происходит борьба за какие-то идеи на президентских выборах, там одни против Трампа, другие против демократов, Камалы Харрис. И вот такой там, так сказать, винегрет. Неизвестно, за что борются», – продемонстрировал уровень львовский межународник.