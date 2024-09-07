Папаша бандеровца Михальчишина «блеснул» на Львовском ТВ в статусе «международника»

Тарас Стрельцов.  
07.09.2024 23:45
  (Мск) , Львов
Просмотров: 308
 
Дзен, Львов, США, Украина


Президент России Владимир Путин может себе позволить откровенно издеваться над американскими выборами, которые, действительно, больше похожи на взаимную грызню и далеки от борьбы за какие-то идеи.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил отец известного бандеровца-сбушника Юрия Михальчишина, львовский эксперт-международник Адриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин может себе позволить откровенно издеваться над американскими выборами, которые, действительно,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Будем ждать какого-то окончания американских выборов, может, там что-то прояснится, потому что сигналы не очень хорошие. Недавно выступала Камала Харрис, и она ни слова не сказала об Украине, только про Израиль»,– сокрушался Михальчишин.

Ведущая напомнила о «своеобразном» заявлении от Владимира Путина о том, что он поддерживает Камалу Харрис.

«Это шутя. Путин шутил, и Путин просто смеялся с них. Путин показывает, что якобы он такой хулиган, лиговский хулиган, и он может со всех посмеяться. Трамп тоже говорит [о своеобразном смехе Харрис]. Ну, там тоже своя ситуация, потому что там не происходит борьба за какие-то идеи на президентских выборах, там одни против Трампа, другие против демократов, Камалы Харрис. И вот такой там, так сказать, винегрет. Неизвестно, за что борются», – продемонстрировал уровень львовский межународник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть