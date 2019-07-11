«Парад на День Независимости обязательно будет, только с Порошенко и майданщиками в кандалах» – Журавко

11.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Отменённый президентом Украины Владимиром Зеленским парад на День независимости Украины обязательно пройдёт, только по Крещатику будет двигаться не военная техника, а арестованные преступники режима экс-президента Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порохоботы и прочая нацистская нечисть очень переживают, что Зе отменил парад в День независимости. Какое печальное событие.

Но хочу всех успокоить – парад обязательно будет. Будет – но немного позже. Обязательно по Крещатику пойдут колоны арестованных ублюдков – Авакова, Пашинского, Турчинова, Парубия. Во главе колонны, в кандалах, пойдёт «лидер нации» Петро Порошенко, и все остальные причастные к страшным событиям на Украине.

На парад придут посмотреть миллионы украинцев. И вот тогда – каждый сможет кинуть на проходящих свой взгляд ненависти за всё то, что они устроили нам за все пять тяжёлых лет», – подчеркнул Алексей Журавко.