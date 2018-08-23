Парад на крови: возмущаются даже украинские «патриоты»

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Устраивая в центре Киева военный парад ко Дню независимости, украинское правительство пиарится на крови погибших в Донбассе «героев».

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский военный эксперт и волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украине чем-то и гордиться, то в первую очередь героями, которые пришли защищать ее в такое тяжелое время. И фактически на той крови, на крови Иловайска и Дебальцево, власть устраивает парад, делает себе пиар и готовится к следующим президентским выборам. Вот это самая главная задача власти, на все остальное наплевать», – сказал он.

Также Касьянов сравнил Украину со странами третьего мира, где несостоятельность государства компенсируется помпезными парадами.

«Я вам скажу, что самые яркие и красочные парады проходят в каких-то странах третьего мира – в Африке и Латинской Америке. Они очень яркие и красочные, но эти страны зачастую даже не обладают полной государственностью», – пояснил эксперт.

Отметим, что никто из высокопоставленных украинских чиновников так и не озвучил сумму бюджетных затрат на планируемый в Киеве военный парад ко Дню независимости.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление Юрия Касьянова о том, что уничтожением украинских добробатов президент Порошенко подталкивает украинскую армию к финальному разгрому в Донбассе, лишая ее шансов на победу в «неизбежной битве».