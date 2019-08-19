Парад в «День незалежности» объявили клятвой Украины на верность НАТО

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский должен был не отменять, а провести парад ко «Дню независимости» с участием военных НАТО – как было заведено при Петре Порошенко, так как это мероприятие является демонстрацией верности Киева Западу.

Об этом в интервью киевской газете «День» заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение об отмене парада мне не нравится. Я думаю, что можно было бы пройтись личным составом, пехотными «коробками», и не выгонять на Крещатик военную технику. Хотя даже в странах НАТО, например, во Франции, на День взятия Бастилии проводят парады своей военной техники. Мне кажется, это был бы правильный мотивирующий момент. Сейчас принято компромиссное решение о проведении официального Марша Достоинства и неофициального Марша Ветеранов войны на востоке. Но я сомневаюсь, что это будет эффективной демонстрацией желания украинцев себя защитить.

И знаете, чего здесь, как по мне, недостает больше всего? В последние годы мы привлекали к участию в параде еще и зарубежные подразделения: канадские, американские, литовские и т.п. Для украинцев и наших партнеров это был символ единства с Западом. Более того, это был сигнал и врагам. Потому что и они понимали, что мы защищаем Украину не в одиночку. А для партнеров это был сигнал другого уровня. Мы им якобы маяковали: «Друзья, мы реально стремимся стать частью НАТО. Мы серьезно стремимся играть с вами в одной команде». Если сейчас этого общего перформанса не будет, мне кажется, партнеры это могут воспринять как определенный откат», – отметил он.

По мнению Андрея Цаплиенко, такая нерешительность Киева является одной из причин, почему Украину до сих пор не приняли в НАТО.

«Я был в конце мая в Брюсселе, мы пообщались со специалистами НАТО, с представителями евроатлантических структур, с американскими дипломатами. Условно говоря, с людьми, которые приобщены к принятию решений. Меня интересовал вопрос, есть ли у Украины шанс, даже имея конфликт на востоке, вступить в НАТО. И несколько собеседников ответило мне, что есть проблема не только с этим.

Дело в том, что в течение длительной истории отношений с Североатлантическим Альянсом Украина довольно зигзагообразно двигалась в сторону НАТО: то шаг вперед, в Альянс, то назад. «Нужно определиться внутри страны с вашими приоритетами», — говорили мне. Поэтому я на самом деле опасаюсь, что этот отказ от парада и, соответственно, неучастие в маршах зарубежных подразделений, которые, кстати, присутствуют на территории Украины, может восприняться военными НАТО как признак того, что мы опять делаем шаг назад», – добавил журналист.