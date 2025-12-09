«Парадокс!» – СБУшник о росте популярности Путина

Вадим Москаленко.  
09.12.2025 11:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1499
 
Дзен, Политика, Украина


Пока на Украине демонизировали Владимира Путина, популярность российского президента в мире только выросла за годы СВО.

Об этом на канале «Сейчас» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока на Украине демонизировали Владимира Путина, популярность российского президента в мире только выросла за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чем дольше будет идти война, тем политический вес Путина возрастает. Парадокс! В начальный период с ним никто даже встречаться не хотел, а сейчас встречаются, приезжают, хотят с ним встретиться. Он уже влияет на расклады в геополитике, мир разделили», – сказал Стариков.

«Возможно ли наказать Путина? Конечно, можно написать об этом в книгах, можно обвинить в Международном уголовном суде. Но это всё теоретически. А практически – невозможно.

Потому что США, Индия, Китай встречаются с ним. И я уверен, что после завершения войны все поедут, и будут с Путиным встречаться», – разрушил надежды «громадян» укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить