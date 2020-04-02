02.04.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Парадокс: Зеленский стал ситуативным союзником России




Вчерашнее известие о решении Владимира Зеленского продлить европейские санкции против Белоруссии превращает Киев в ситуативного союзника Москвы в деле принуждения Александра Лукашенко к выполнению пунктов Союзного договора.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«Существует определенная парадоксальная ситуация, когда теперь уже Зеленский и Украина становятся в определенном смысле нашими ситуативными союзниками в отношении Белоруссии. С территории Украины, например, начинают вытеснять белорусских производителей, в том числе и продавцов нефтепродуктов, и этот рынок постепенно начинают занимать, возвращаясь, российские нефтепродукты», – сказал эксперт.

Впрочем, отметил Безпалько, «в целом преувеличивать значение этих фактов не стоит, как и питать особые надежды на Лукашенко или на Зеленского».

«То, что Украина сейчас применила станции по отношению к Белоруссии, поддержав эти санкции, это, безусловно, для Белоруссии не очень хорошо, но и существенных затруднений для нее каких-либо не составит. Потому что сами по себе санкции в отношении Белоруссии не являются чем-то значительным, они не ограничивают ее так, как ограничивают санкции Россию и российский бизнес», – пояснил аналитик.

Однако, полагает он, ситуация в белорусской экономике сложная, что вынуждает Лукашенко вновь делать реверансы в адрес Москвы. Но смена риторики не приведет к реальным шагам «Батьки» по углублению Союзного государства, считает Безпалько. Показательной является ситуация с признанием Минском воссоединения Крыма с Россией.

«Лукашенко на это не пойдет никогда. Он сейчас, конечно, на фоне экономического кризиса и политического кризиса в Белоруссии начал говорить даже о единой валюте, о том, что он не против интеграции, но это все чистейшей воды разговоры, которые мы слышим последние 20 лет. Он по-прежнему не будет признавать Крым территорией России», – заявил Безспалько.

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