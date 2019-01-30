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30.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Украина
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Парасюк припомнил давний компромат на Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сейчас «строит» из себя националиста, хотя еще несколько лет назад, будучи функционером Соцпартии, критиковал героизацию гитлеровских коллаборационистов ОУН-УПА.

В идеологической нестойкости бывшего подельника по Евромайдану уличил депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парасюк напомнил, что, когда Луценко по квоте Соцпартии занял пост главы МВД Украины после «оранжевой революции», милицейский омон разгонял манифестации нацистов.

«Когда я ходил на митинг в честь памяти героев УПА, Юрий Витальевич Луценко натравливал на нас «Беркут» и ложил лицом в землю. Они срывали красно-чёрные флаги. Они делали всё для того, чтобы уничтожить нашу национальную принадлежность.

А теперь они великие националисты, теперь они великие патриоты. У них теперь на форуме «Родились мы в великую годину». Они украли у нас всё, что только можно украсть, они этим манипулируют», – сокрушается Парасюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», не так давно в биографии генпрокурора Украины Юрия Луценко в очередной раз обнаружили неудобные для него страницы.

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