Парасюк припомнил давний компромат на Луценко

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сейчас «строит» из себя националиста, хотя еще несколько лет назад, будучи функционером Соцпартии, критиковал героизацию гитлеровских коллаборационистов ОУН-УПА.

В идеологической нестойкости бывшего подельника по Евромайдану уличил депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парасюк напомнил, что, когда Луценко по квоте Соцпартии занял пост главы МВД Украины после «оранжевой революции», милицейский омон разгонял манифестации нацистов.

«Когда я ходил на митинг в честь памяти героев УПА, Юрий Витальевич Луценко натравливал на нас «Беркут» и ложил лицом в землю. Они срывали красно-чёрные флаги. Они делали всё для того, чтобы уничтожить нашу национальную принадлежность.

А теперь они великие националисты, теперь они великие патриоты. У них теперь на форуме «Родились мы в великую годину». Они украли у нас всё, что только можно украсть, они этим манипулируют», – сокрушается Парасюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», не так давно в биографии генпрокурора Украины Юрия Луценко в очередной раз обнаружили неудобные для него страницы.