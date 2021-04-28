Париж и Берлин обеспокоены поведением Зеленского

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Лидеры Европейского союза ревностно относятся к попыткам привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз призвал переписать Минские соглашения и пригласил присоединиться к «нормандскому формату» США, Канаду и Великобританию.

Впрочем, в Вашингтоне, в частности пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, в общении с журналистами ушла от обсуждения такой перспективы, порекомендовав обращаться в Госдеп. При этом Германия и Франция и вовсе не считают нужным подключать США с решению конфликта в Донбассе.

«Страны – лидеры ЕС считают гражданский конфликт на Украине исключительно европейской проблемой и ревностно относятся к вмешательству США в процесс урегулирования. Этот процесс они в свою очередь использовали как лишний повод для торгов с Россией и эксклюзивный инструмент политического давления», – отмечается в материале.

По мнению автора, желанием сохранить как можно дольше нынешний формат переговоров объясняется в том числе и линия поведения Парижа и Берлина в течение шести лет – смотреть сквозь пальцы на то, как украинская сторона саботирует мирный процесс.

«Но теперь симпатичный молодой человек из Киева, беспрестанно клянущийся в приверженности европейским ценностям, ведет себя нарочито деструктивно по отношению к европейским интересам. Именно поэтому в Германии и Франции такое беспокойство вызывает политическая инфантильность Зеленского и его навязчивое желание повоевать – с позволения, конечно, американцев.

Но президент Украины продолжает «креативить» ради выгодной телекартинки: вчера Зеленский продефилировал в камуфляже на границе с Крымом, а 3 мая отправится в Варшаву, чтобы получить очередной ручеек солидарности», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на просьбы Киева, США не хотят присоединяться к переговорам в «нормандском формате».