США отказались брать на себя ответственность за Украину

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты не желают брать на себя ответственность за выполнение Украиной обязательств, предусмотренных подписанными в Минске соглашениями о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет политический обозреватель Сергей Строкань.

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«Генеральное наступление на минские договоренности в их нынешнем виде Киев давно уже ведет полным ходом. Для участия в нем мобилизованы члены высшего руководства, депутаты, все говорящие головы и пишущие руки украинских СМИ», – напоминает Строкань.

При этом в Киеве продвигают идею включения в переговорный процесс американцев.

«Но Вашингтон-то никуда не собирается входить. Согрешение, зрада, предательство Киева со стороны США, которые предпочли откосить, соскочить. Но такова реальность», – указывает автор.

Он также дает ответ на вопрос, почему же США призывают к выполнению минских соглашений и не хотят менять «нормандский формат».

«Чтобы продолжать оказывать давление на Россию, вовсе не обязательно придумывать какие-то новые соглашения и становиться частью переговорного процесса по Украине. Вашингтону достаточно быть при переговорном процессе, а не внутри него, ограничиваясь заявлениями о «поддержке усилий».

Принципиальная разница в том, что, став членом воображаемого нового формата урегулирования, США должны были бы автоматически взять на себя и долю ответственности за мирный процесс, разделить ее с другими участниками. Но брать на себя ответственность за Украину США не хотят. Зачем? Здесь работает та же логика, что и при обсуждении постоянно всплывающего вопроса о членстве Украины в НАТО: лучше влиять, но только без обязательств, держа дистанцию», – резюмирует Строкань.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинскую делегацию в ТКГ подстрекают к самоубийственному для Зеленского шагу.