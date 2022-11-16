Парламент Чехии объявил власти РФ «террористическим режимом»

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Новости Украины

Палата депутатов Чехии – нижняя палата чешского парламента – приняла постановление, в котором объявила «нынешний российский режим террористическим».

Об этом сообщили чешские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы, Палата депутатов характеризует нынешний российский режим как террористический», – сказано в постановлении, принятом вечером 15 ноября.

За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов, присутствовавших на заседании. В сообщении Палаты депутатов отмечается, что против выступили все 14 представителей оппозиционной партии евроскептиков «Свобода и прямая демократия». При этом депутаты, выступавшие в поддержку постановления, в качестве аргумента приводили падение якобы российской ракеты на территории Польши – на деле оказавшейся украинской.

Чешские депутаты, поддержавшие постановление, также «осудили российскую агрессию на Украине, в том числе массированные удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, из-за которых возникают перебои в подаче электроэнергии, воды или тепла».

Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Телеграм-канале напомнила чешским политикам о подрыве «Северных потоков», в чём обоснованно подозревается Великобритания: «У меня вопрос. Месяц назад была подорвана ключевая энергетическая инфраструктура, находящаяся на территории ЕС, в который входит Чехия. Кого Прага назовёт страной-террористом? Не стесняйтесь».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 октября Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял резолюцию о признании власти РФ «террористическим режимом».