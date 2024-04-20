Парламент Киргизии становится на русофобские рельсы

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Многих возмутило недавнее очередное заявление спикера киргизского парламента Нурланбека Шакиева, который призвал заблокировать трансляцию в республике мультфильмов на русском языке.

Международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов в своей публикации считает, что такой демарш вовсе не случаен и полностью вписывается в проводимый сверху курс по проведению постепенной дерусификации страны, чтобы по этому поводу ни говорили первые лица государства, произнося клятвы о «вечной дружбе» и «любви» к России.

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Вновь председатель парламента предстал перед публикой в виде некого защитника национальных интересов, увидев в русском языке врага для местной «мовы» и разразившись призывами искоренять инородческое.

«В селах дети разговаривают на русском. Киргизский язык исчезает, так как они смотрят по телефону передачи на русском языке. Всё нужно сделать на киргизском. Нужно блокировать все передачи и мультфильмы, которые на русском и иностранных языках», – подчеркнул спикер.

Интересно, что тот же Шакиев и его сторонники в парламенте помалкивают, что как раз разрабатываемый единый латинский алфавит на базе турецкого языка для тюркских народов Средней Азии в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) непосредственно угрожает ассимиляцией и уничтожением киргизского языка, входящего в совершенно другую кыпчакскую группу языков.

Но им важно сейчас другое – разогреть в обществе массовую информационную и политическую русофобскую кампанию, назвав русский язык и общую советскую историю «проклятием колониального прошлого». Для этих целей и озвучиваются постоянно такие заявления в парламенте.

Отрадно, конечно, что в этот раз достаточно быстро отреагировал президент КР Садыр Жапаров (человеком которого и является Шакиев), назвав инициативы лишь личным мнением.

«Мы поддерживаем предложения по развитию киргизского языка. Однако слова спикера о русском и английском языках являются его личным мнением. Государственная политика совершенно другая. Русский и английский — мировые языки. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ… И английский используется во всем мире. Я всегда говорю министру образования: «Если есть возможность, ищите учителей, которые преподают на двух языках». Нам нужны учителя русского языка, особенно в сельской местности», — отметил глава республики.

Достаточно резко высказался о высказываниях спикера и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который ранее считался его главным покровителем. В последующем появилась и гневная статья в официальной газете «Слово Кыргызстана», которая отмежевалась от действий Шакиева, назвав их деструктивными и мошенническими.

Интересно, что сам демарш парламентария состоялся сразу после запрета российской платёжной системы «Мир» на территории Армении, Казахстана и Киргизии. Бишкек, правда, через неделю начал давать заднюю и,возможно, что такие откровенно русофобские заявления спикера стали достаточно неудобными для правящей элиты.

Такого мнения придерживается и российский политолог Никита Мендкович, который указывает на то, что Нурланбек Шакиев начал активно наводить мосты с чиновниками из Лондона.

«У меня есть несколько версий массового публичного наезда на него. Во-первых, это может быть связано с переговорами о возобновлении работы карт «Мир» в республике. Руководство просит Москву открыть в республике отделения российских банков, и ксенофобские выступления Шакиеву тут не к месту. Во-вторых, Шакиев стал часто ездить в Великобританию и встречаться с официальными лицами через голову Жапарова и Ташиева (до этого он искал контакт с Москвой, был послан и просил похлопотать за него Лукашенко). Подобная внешнеполитическая активность не приветствуется, особенно учитывая права спикера киргизского ЖК возглавить страну в чрезвычайной ситуации. Учитывая прошлые попытки переворотов при поддержке США и Британии – задумаешься», – заметил эксперт.

Правда, мне лично кажется маловероятным, что председатель Жогорку Кенеша (парламента) мог действовать ранее и сейчас самостоятельно, так как является ставленником Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

Тем более он является главным проводником принятия конституционного закона «о государственном языке», который был инициирован изначально президентом КР. Закон обязывает все органы власти, предприятия и организации вести свою деятельность исключительно на киргизском языке. Это означает, что школы, вузы, больницы, органы правопорядка и частный бизнес должны перейти на киргизский язык делопроизводства.

Кроме того, введены квоты для государственного языка в республиканских СМИ, которые составляют 65%. Таким образом, использование русского языка в общественной сфере резко сократится. Чиновники пытаются оправдать эти действия, заявляя, что Конституция признает русский язык «языком межнационального общения». Однако на практике наблюдается системное ущемление его прав.

Мы уже до этого писали, что Нурланбек Шакиев целенаправленно продвигает опыт соседнего Казахстана в языковой политике, предлагая упразднить изучение русского языка в начальных классах и поощряя действия «языковых патрулей». Естественно, что конституционный закон и отказ от преподавания в школах языка Пушкина были вовсе не выдумкой одного лишь радикально настроенного спикера парламента.

Собственно, это не первая такая демонстрация, так как тот же Нурланбек Шакиев в прошлом году вновь инициировал законопроект 2019 года, подготовленный фондом «Сорос-Кыргызстан» и «Открытым правительством» по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий 1918 – 1953 годов, включив в список «невинно пострадавших», помимо басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, еще и всех уголовников.

И этот закон был проведён через несколько чтений, что без соответствующего согласия со стороны Садыра Жапарова и его приближённых было бы невозможным.

Поэтому надо рассматривать Шакиева лишь в качестве марионетки и говорящей головы, которая только озвучивает популистские заявления и проводит в парламенте необходимые для верхушки открыто русофобские законы, но берёт весь негатив от них на себя. Таким образом он уводит из-под удара критики президента и первых лиц государства, становясь мальчиком для битья.

В то же время такими демаршами Шакиева Бишкек демонстрирует Лондону, Вашингтону и Брюсселю свою лояльность и приверженность «многовекторной политике».

Такая хитрая азиатская политика раскрывается в полной мере, когда выясняется, что в момент бурных дискуссий вокруг очередных высказываний спикера в Киргизии премьер-министр республики Акылбек Жапаров находился с визитом в США. Поездка прикрывалась формальным мотивом участия в весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Однако за этим прикрытием скрывается более амбициозная цель.

Главной задачей Акылбека Жапарова являлось привлечение американских технологий и инвестиций в ключевые секторы киргизской экономики. Киргизия остро нуждается в современном техническом оснащении и финансовых вливаниях для развития своей инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Премьер-министр надеялся, что его презентации и встречи с представителями американского бизнеса убедят их в привлекательности инвестирования в Киргизию.

«Уверен, что американский бизнес найдет в Кыргызстане надежных партнеров и перспективные направления для вложения капитала», – заверил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 16 апреля в Вашингтоне на встрече с членами американо-киргизской торговой палаты.

Важнейшим проектом, который Жапаров представляет американским инвесторам, является строительство Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Реализация этого проекта стоимостью 56 миллиардов долларов позволит, по задумке, не только обеспечить электроэнергией саму Киргизию, но и Казахстан с Узбекистаном. Ожидается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей электростанцией в стране.

Получается идёт такой торг одновременно с Вашингтоном и Москвой, когда нынешняя правящая группировка лавирует и пытается получить для себя максимальные преференции как от одной, так и от другой стороны, что напоминает собой метания. Этим и объясняется изначальное отключение платёжной системы «Мир», а затем и скорое предложение вернуть её через открытие в Киргизии новых отделений российских банков.

На этом фоне становится логичным и сближение Бишкека с Астаной, когда нынешнее киргизское руководство, в отличие от прежнего, начинает всё больше и больше идеологически и политически ориентироваться на казахстанскую элиту, которая, в свою очередь, является главным проводником влияния Запада в Центральной Азии. Собственно, это вписывается и в поступательный процесс «тюркской интеграции» вокруг Анкары и Лондона.

Не зря на днях Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Астану, где состоялось заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Киргизии. Подобная структура, как известно, была создана еще между Казахстаном и Азербайджаном, принято решение о создании аналогичного ВМГС Казахстана и Узбекистана. И тут не надо забывать, что Акорда сейчас пытается сколотить из членов ЕАЭС и ОДКБ собственный блок, который будет срывать интеграционные проекты и геополитические планы Москвы.

Безусловно, в этой ситуации необходимо не допустить укрепления позиций Запада и Турции в регионе под видом продвижения «многовекторной политики». Поэтому сохранение Бишкека в орбите российского влияния становится жизненно важной задачей, и в этой ситуации нельзя игнорировать тревожные тенденции, в том числе активное использование русофобии во внутренней и внешней политике этой республики.