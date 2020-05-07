Парламент Сербии единогласно отменил чрезвычайное положение

07.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Отмена режима ЧП в связи с эпидемией COVID-19 не означает, что Сербия возвращается к той жизни, что была у страны до его введения 15 марта.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Единогласным решением 155 депутатов Народной скупщины Сербии отменили положения комендантского часа и прочие ограничения свободы передвижений. Также лицам старше 65 лет разрешили в любое время выходить на улицу и находиться вне дома неограниченное количество времени.

На открытых пространствах разрешено собираться группам не более двух десятков человек, поэтому популярные у сербов спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Также в ближайшее время будет разработан порядок выезда и въезда в страну, с прохождением тестов на коронавирус. Досуговые и культурные площадки в Сербии откроются 31 мая, разрешение на празднование массовых семейных торжеств будет введено только после 15 июня.

При этом остаются 15 мер, касающиеся, в первую очередь, взаимодействия с муниципальными и налоговыми органами.

При этом народные избранники подтвердили законность введения правительством и президентом Сербии решения о принятии чрезвычайного положения от 15 марта, против которого рьяно выступали представители внесистемной оппозиции, в первую очередь, прозападного внесистемного «Союза за Сербию».

11 мая избирком примет соответствующие правила предвыборной активности во время пандемии в связи с обозначенным президентом Александром Вучичем новым сроком парламентских выборов – 21 июня.

Со своей стороны, правительство Сербии приняло свод правил, которые будут действовать в стране в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19.

В частности, пока сохраняется опасность распространения коронавируса, будет приостановлен учебный процесс в зданиях и помещениях ВУЗ-ов, средних и начальных школ.

Работники сферы услуг, общественного питания и торговли обязаны ограничивать количество посетителей, ходить в масках и перчатках, регулярно проводить дезинфекцию.

Также будет оказана безвозмездная финансовая помощь в размере 30 тысяч динаров (20 тысяч 300 рублей) ежемесячно в течении ближайших трех месяцев работникам культурной сферы.