Парламент Сербии принял гейские и феминистские законы в угоду Западу

21.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на протест традиционно мыслящей интеллигенции и граждан, Народная скупщина Сербии утвердила «Закон о гендерном равенстве».

На принятии подобного закона настаивал Брюссель, как одном из условий вступления Сербии в Евросоюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суть принятых сегодня поправок к «Закону о запрещении дискриминации», как было заявлено ранее на заседании профильного парламентского комитета, касается «искоренения предрассудков по признаку расы, цвета кожи, национальности, языка, религиозного происхождения, пола, сексуальной ориентации и инвалидности».

В свою очередь, утвержденный парламентариями Закон о гендерном равенстве подразумевает равные права, обязанности и возможности, равное участие и сбалансированное представительство женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни, равные возможности для реализации прав и свобод, а также достижение равных выгод от результатов работы. То есть, искусственное регулирование, зависящее не от личных качеств конкретного человека, а его принадлежности к тем или иным меньшинствам, как это принято на Западе.

Напомним, что ранее сербская Коалиция за естественную семью заявила, что внесенные в Народную скупщину Сербии законопроекты о гендерном равенстве, однополых союзах и запрещении дискриминации являются неконституционными и противоречат здравому смыслу.

«Человеку не приходит мысль быть против какой-либо группы, которая иначе выражает свою сексуальность, но он беспокоится, что следом могут разрешить даже инцест. Для гомосексуалистов нет проблем получить права, которыми обладают другие, но проблема в том, что это лишь часть огромного слома и крушения основ и всего, что определяет социальную жизнь в Сербии и не только в Сербии, но и за ее пределами», – поддержал Коалицию знаменитый режиссер Эмир Кустурица.