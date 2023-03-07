Парламент Швейцарии не разрешил поставки оружия Киеву по упрощённой процедуре

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Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправку к закону, упрощающую реэкспорт швейцарского оружия, сообщил 7 марта портал swissinfo.

За отклонение поправки проголосовали 23 депутата, против были 18, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Действующий в Швейцарии закон не разрешает экспорт боеприпасов или военной техники в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Реэкспорт же швейцарского оружия и боеприпасов из третьих стран возможен только с согласия правительства конфедерации в Берне.

Совет кантонов Швейцарии обсуждал во вторник поправку, которая освобождала от получения такого согласия страны с режимами контроля над экспортом оружия, аналогичными швейцарским. Поправки в «Федеральный закон об основах и условиях военно-технического сотрудничества с иностранными государствами» внес Тьерри Буркарт, председатель Либеральной партии Швейцарии.

Противники поправки обвинили Буркарта в лоббировании производителей оружия. В ответ политик признал, что его поправки направлены на сохранение позиций швейцарской оборонной компании MIC. По его словам, многие страны больше не хотят покупать швейцарское оружие и боеприпасы, поскольку им приходится каждый раз ехать в Берн, когда они хотят перепродать его другим государствам.

«Эти страны понимают нейтралитет Швейцарии, но не понимают, почему Швейцария блокирует реэкспорт боеприпасов и бронетехники», – сказал Буркарт телеканалу SRF.

Как отмечает swissinfo, в последние месяцы власти Швейцарии отклонили заявки Германии, Швейцарии, Дании и Чехии, которые хотели реэкспортировать боеприпасы, ранее закупленные у швейцарских компаний, в том числе поставить их на Украину.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что из-за политики Швейцарии Украина не может получить крайне необходимые ВСУ боеприпасы.