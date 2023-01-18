«Это маразм»: обиженный Климкин обрушился на швейцарскую политику 

Из-за политики Швейцарии Украина не может получить крайне необходимые сегодня для ВСУ боеприпасы.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В изготовлении и экспорте вооружения есть правила. Если ты получаешь вооружение, то подписываешь контракт, в котором написано – для дальнейшей передачи оружия необходимо получить разрешение у того, кто тебе их продавал. Это общее правило, оно включено почти во все контракты», – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что это условие часто тормозит предоставление Украине военной помощи – так, Швейцария запретила давать Киеву некоторые боеприпасы.

«Мы с такой проблемой столкнулись, когда я работал с нашими немецкими друзьями над тем, когда Швейцария изготовила и предоставила Германии боеприпасы для «Гепардов», которые нам сейчас так нужны для борьбы с российскими дронами.

В Швейцарии существует принцип нейтральности. Они видят его совсем не так, как мы. Я считаю, что это маразм с точки зрения международного и гуманитарного права, быть нейтральным в таких войнах, как у нас с Россией. Это постепенно заходит многим в головы в Швейцарии, но не до конца», – добавил Климкин.