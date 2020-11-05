Парламенту Крыма предлагают ввести ответственность «за оправдание украинской оккупации»

05.11.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Госсовет Крыма должен ввести ответственность «за оправдание украинской оккупации» полуострова.

Об этом говорится в обращении, которое направил экс-депутат Верховного Совета Крыма Вадим Мордашов спикеру Госсовета республики Владимиру Константинову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый Владимир Андреевич! В июне 2014 года спикер Государственной Думы Российской Федерации предыдущего созыва Сергей Нарышкин заявил, что Украина после распада СССР осуществила аннексию Крыма: «Еще в январе 1991 года в Крымской области прошел референдум, который оспаривал передачу Крыма Украине. За это проголосовали 93% (крымчан) при явке 81%. По сути, именно тогда, 23 года назад, была осуществлена аннексия Крыма, правда, мирная, но это была действительно аннексия», – сказал Нарышкин в своём выступлении перед Госдумой.

Годом позже Генеральная прокуратура РФ в ответ на обращение председателя партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова признала незаконность решения о передаче Крымской области из состава Российской Федерации Украине в 1954 году. Высший надзорный за соблюдением законодательства орган страны установил, что Президиум Верховного Совета РСФСР не имел полномочий передавать область другой союзной республике и изменять тем самым территорию и границы Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркнула, что подобные вопросы не могли быть решены без участия Верховного Совета РСФСР как высшего органа государственной власти республики. Не имел полномочий изменять границы между союзными республиками и Президиум Верховного Совета СССР.

В октябре 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул, что юридически Крым и Севастополь всегда оставались российскими. Он отметил, что передача Крыма Украине 60 лет назад была незаконной, так как решение было принято президиумами Верховного Совета РСФСР и УССР, а затем — Президиумом Верховного Совета СССР. «А по закону это нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР», – заявил В.В.Путин.

Более того, факт противозаконной передачи Крыма Украине (УССР) закреплён законодательно – 21 мая 1992 года Постановлением Верховного Совета РФ №2809-1 «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году» Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» признано не имевшим юридической силы с момента его принятия, как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры.

В марте 2019 года спикер Госдумы нынешнего созыва Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины ущерб, причиненный региону за годы украинской оккупации и доверил эту миссию крымским властям. Была создана группа для оценки такого ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Госсовета Ефим Фикс. Однако, работа так и не была доведена до конца, а точнее говоря, полностью провалена. Представители республиканских министерств, Общественной палаты, «экспертного и научного сообществ», сенаторы и депутаты Госдумы от Крыма рассуждали об «оценке экономического ущерба», «износе инфраструктуры», «убытках от управленческих решений» и т.д. Но речь нужно вести о репарациях и контрибуциях, как поступил победивший в Великой Отечественной войне СССР с послевоенной Германией за оккупацию и разорение нашей страны.

Более того, нужны законы прямо запрещающие публичное отрицание, одобрение или оправдание украинской оккупации и преуменьшение преступлений, совершённых колониальной администрацией на полуострове за 23 года.

Мировая юридическая практика знает примеры многих стран, где предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма или отрицание холокоста. Поэтому нужно законодательно закрепить и уголовную ответственность за отрицание факта украинской оккупации российского Крыма и города русской славы Севастополя. Кроме сферы международных взаимодействий подобная норма в Уголовном кодексе будет регулировать и внутригосударственные правовые отношения .

Возьмём, к примеру, нашумевший уже учебник: «История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, Ч.2» под редакцией С.В.Юрченко (ISBN 978-5-09-066271-0(2), ББК 63.3(2РосКры)я721, Республика Крым, Учебное пособие для средней школы), в котором откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова начиная с 1991 года и вплоть до Воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Авторы учебника вообще не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя. В учебном пособии имеет место возвеличивание предателей и приспособленцев, и одновременно замалчивание информации об истинных героях крымского сопротивления.

Также и прошлогоднее одобрение одним из руководителей Общественной палаты Республики Крым Александром Форманчуком украинских политических репрессий против пророссийских активистов, которые достигли своего апогея во времена правления на полуострове макеевского «гауляйтера» Василия Джарты. Тогда преследования носили массовый характер и запомнились жестоким избиением казаков под Феодосией, бесконечными судилищами над защитниками Графской пристани и активистами движения «Севастополь-Крым-Россия», массовыми депортациями известных общественных деятелей и правозащитников. О депортации первого крымского президента Юрия Мешкова как раз и говорил А.Форманчук в своём интервью.

Ю.Мешков, по мнению А.Форманчука, «оказался мелким провокатором – он тогда спровоцировал Джарты, и Джарты правильно поступил: для депортации Мешкова у него были основания. Мешков тогда собрал журналистов и наговорил на статью УК… Говорил, что Украина по-прежнему угнетает Крым. Поэтому надо восстать «против» – ну и так далее» – негодовал бывший украинский чиновник на портале «КрымскоеЭхо».

Поэтому и неудивительно, что уже в российском Крыму Общественная палата Республики даже и не пыталась обсуждать вопрос реабилитации жертв украинских политических репрессий на полуострове. А ведь ущерб надо оценивать и сточки зрения человеческих ресурсов – многие крымчане до сих пор не восстановлены в правах за свою пророссийскую общественно-политическую деятельность в чёрные годы киевской оккупации!

В связи с вышеизложенным, прошу Вас, уважаемый Владимир Андреевич, предпринять необходимые шаги для того, чтобы Госсовет Республики Крым выступил с законодательной инициативой об уголовной ответственности за отрицание, одобрение или оправдание факта украинской оккупации российского Крыма и Севастополя», – пишет Мордашов.