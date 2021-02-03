Партия Додика подала заявление в прокуратуру на членов ЦИК БиГ

03.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Союз независимых социал-демократов (СНСД) подал заявление в Прокуратуру БиГ против шести членов ЦИК БиГ за самовольное аннулирование результатов выборов в Сребренице.

Члены партии считают, что этим защищают интересы Республики Сербской и создают предпосылки для поиска справедливости в международных судах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», представитель СНСД, лидером которой является сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, Марко Шукало заявил, что их партия намерена добиваться правды во всех инстанциях страны, вопреки тому, что не доверяет им. Последнее происходит из-за того, что федеральные институты власти контролируются бошнякской элитой Сараево. Тем более, что они написали заявление в Прокуратуру после того, как суд БиГ отклонил их апелляцию на решение ЦИК.

«Сегодня СНСД направила уголовное дело против шести членов ЦИК БиГ и трех судей Апелляционного суда БиГ, – сказал Шукало. – Уголовные обвинения относятся к уголовным преступлениям, связанным с халатной работой на службе, нарушением закона судьями, а также в связи с уголовным преступлением фальсификации результатов выборов».

Политик сказал, что пока невозможно прогнозировать, как Прокуратура отреагирует на это заявление.

«Что является одним из важнейших постулатов права? Его незыблемость. Что ж, ее больше нет в БиГ! Мы не знаем, что будет дальше с Республикой Сербской и сербами как составным народом в Республике Сербской и БиГ, – предупредил Шукало.

Шукало сообщает, что СНСД также готовит апелляцию в Конституционный суд БиГ в качестве крайней меры. Если и эта инстанция не удовлетворит его, говорит он, партия также обратится в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что ЦИК БиГ признал недействительными итоги выборов в Сребренице, по итогам которых победителем стал серб Младен Груичич. И после того, как Милорад Додик назвал решение ЦИК этнически мотивированным, эта инстанция подала на него заявление за «разжигание межнациональной розни».