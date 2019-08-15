Партия Додона блокирует скандальное решение своих партнеров по коалиции

15.08.2019, Москва, Елена Острякова

Инициатива молдавского правительства объявить 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма может привести к расколу общества и не будет способствовать деолигархизации страны.

Об этом на сайте Изборского клуба заявил лидер фракции Социалистической партии в парламенте Молдавии Влад Батрынча.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помимо того, что подобная инициатива нелепа по исторической форме и идеологической нагрузке, она абсолютно неадекватна текущему политическому моменту в Молдове. Для принятия решений по утверждению национальных памятных дат, необходимо соответствующее решение парламента, требующее не менее 51 голоса депутатов. Насколько нам известно, подобной законодательной инициативы в парламенте нет, но даже если она появится, убеждён что мои коллеги из парламентской фракции социалистов за неё не проголосуют», – заявил Батрынча.

Напомним, что Социалистическая партия Молдавии, лидером которой является президент Игорь Додон, и проевропейский блок ACUM, возглавляемый нынешним премьером Майей Санду, в июне создали коалицию под лозунгом борьбы с олигархами. Правительство сформировано практически полностью из представителей ACUM.

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа, в день подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова-Риббентропа) и Секретного дополнительного протокола, «который разделил Европу на сферы влияния»