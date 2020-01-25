Партия Медведчука, молчавшая в Раде, собирает митинг за русский язык в Харькове

25.01.2020, Харьков, Михаил Рябов

В Харькове возле областного совета в понедельник в 11 часов утра состоится митинг в защиту прав русскоязычных граждан – против принятого закона, предусматривающего закрытие русских школ.

Об этом в своем блоге сообщил один из организаторов протестной акции Андрей Лесик, представитель партии «Оппоплатформа «За жизнь».

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Интересно, что на анонс уже отреагировали украинские националисты из организации «Свитанок», куратором которой считается глава МВД Арсен Аваков. Они также намерены проводить свою акцию «против реваншистов».

Напомним, что представители партии «Оппоплатформа «За жизнь» Виктора Медведчука не озвучили ни единого протеста во время принятия в Верховной раде закона об образовании, согласно которому в ближайшие месяцы оставшиеся на Украине русские школы будут вынуждены перевести процесс обучения на мову, оставив лишь 20% квоту для учебного процесса на родном языке.