Подпишись на рассылку
18.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Партия Меркель: Мы уже не в состоянии остановить «СП-2»


Несмотря на недовольство Соединенных Штатов, Германия не намерена останавливать завершение российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«ЕС и федеральное правительство должны настаивать на том, чтобы мы принимали собственные решения в отношении нашей энергетической политики. Мораторий несовместим с этой позицией. Приостановка строительства СП-2, даже если она носит временный характер, не должна стать рычагом давления на переговорах с США», – сказал «Известиям» глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, непонятно, как предложенный США мораторий может действовать, поскольку технически невозможно приостановить начатый проект.

«Если газ уже запустят, не будет же фрау Меркель крутить колесо, чтобы остановить поток», – говорит Рар.

Соглашается с тем, что проект уже невозможно остановить и официальный представитель правящей ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

«С решением остановить проект в Германии уже опоздали. Так правительству придется возместить колоссальный ущерб вовлеченным в строительство газопровода компаниям», – подчеркнул Хардт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США начали бешеный накат на «Северный поток-2».

Читайте также: Германия отделила мух Навального от котлет экономического сотрудничества с РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть