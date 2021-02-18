Партия Меркель: Мы уже не в состоянии остановить «СП-2»

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на недовольство Соединенных Штатов, Германия не намерена останавливать завершение российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

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«ЕС и федеральное правительство должны настаивать на том, чтобы мы принимали собственные решения в отношении нашей энергетической политики. Мораторий несовместим с этой позицией. Приостановка строительства СП-2, даже если она носит временный характер, не должна стать рычагом давления на переговорах с США», – сказал «Известиям» глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, непонятно, как предложенный США мораторий может действовать, поскольку технически невозможно приостановить начатый проект.

«Если газ уже запустят, не будет же фрау Меркель крутить колесо, чтобы остановить поток», – говорит Рар.

Соглашается с тем, что проект уже невозможно остановить и официальный представитель правящей ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

«С решением остановить проект в Германии уже опоздали. Так правительству придется возместить колоссальный ущерб вовлеченным в строительство газопровода компаниям», – подчеркнул Хардт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США начали бешеный накат на «Северный поток-2».

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