Партия Миронова-Прилепина неуклюже открестилась от скандала с демонтажем портрета Суворова

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Руководство партии «Справедливая Россия – За правду» выступило с заявлением, осуждающим демонтаж плаката с портретом русского полководца Александра Суворова в Карачаево-Черкесской Республике.

«В Карачаево-Черкесской Республике трусливо, поддавшись лживой провокации, демонтировали плакат, посвященный великому, непобедимому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, которым гордится Россия и восхищается весь мир. Поднимают голову те враждебные нашей стране силы, которые были отброшены русскими полководцами с Кубани, Крыма и Кавказа. Их атака на историческую память и на светлое имя Суворова — это часть атаки на единство и целостность нашей страны, на российский патриотизм, на славную историю нашей Родины. Мы не позволим осквернить нашу историю и наши святыни!» – говорится в заявлении.

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При этом в партии умолчали, что инициатором демонтажа плаката выступил член «Справедливой России» депутат совета Ногайского района Карачаево-Черкесской республики Адлер Туркменов. Он обвинил Суворова в уничтожении ногайцев, населявших регион, и заявил что баннер с ним «возмущает общественность».

Журналист Андрей Афанасьев полагает, что партия должна публично исключить Туркменова из своих рядов.

«Сделать лучше публично, чтобы не было искушения повторить подобное в других местах. Если же будет только «обеспокоенность», то это катастрофа», – комментирует он.

Политолог Владимир Корнилов также считает реакцию партии на демарш своего члена недостаточной.

«Кто-то в «Справедливой России» в итоге отреагировал на наезд их депутата на билборд с Суворовым. Правда, как-то странно отреагировал. Секретарь президиума Центрального совета партии Валерий Гартунг сначала переспросил имя скандалиста, а затем высказал мысль, что связывать Туркменова, в свете его политического демарша против русского полководца, с партией неправильно. Ну так развяжите! Почему же он до сих пор депутатом от СР остаётся?» – изумляется Корнилов.

Аналогичное мнение высказывает и телеведущий Андрей Медведев.

«Хочется спросить руководство партии «Справедливая Россия», что там про это думают? Как оно сочетается с лозунгами про защиту интересов страны? Отличный, кстати, пункт предвыборной кампании. «Мы убрали Суворова», – комментирует Медведев.

Публицист Эдвард Чеснаков выяснил, что Адлер Туркменов в качестве руководителя местной общественно организации «Союз кинематографистов Карачаево-Черкессии» выигрывал шесть тендеров местного правительства и дважды получал гранты президента РФ на сумму 2,5 млн руб.

«Я много раз говорил если кто-то занимается отъявленной русофобией — то, скорее всего, это не мешает ему прекрасно сидеть на российских же госденьгах. Господа хорошие, вы уж определитесь: вы или против русских полководцев — или осваиваете русские деньги», – написал Чеснаков.

Он прогнозирует, что случай с Туркменовым усилит конфликт между сторонниками Сергея Миронова и Захара Прилепина на предстоящем 26 июня съезде «Справедливой России».

«26 июня у «Справедливой России — за Правду» — общепартийный съезд, и раздрай меж двумя её крыльями («прилепинцами» и «мироновцами») данный кейс лишь усилит. Для «эсеров» — это, конечно тест. Потому что на предстоящие выборы мы можем пойти и под лозунгом «Голосуй за любую партию, кроме Партии Русофобов, Сидящих на Российских Деньгах», – резюмировал Чеснаков.