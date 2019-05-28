Партия Порошенко может не пройти в парламент

28.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому после парламентских выборов придется опираться на помощь партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали киевские политические эксперты.

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«Зеленскому придется формировать коалицию, в противном случае его могут обвинить в узурпации власти. Союзником станет «Батькивщина», а Тимошенко вновь окажется премьер-министром. Все остальные партии уйдут в оппозицию, но не смогут выступать против Зеленского единым фронтом. Например, Порошенко будет выступать за скорейшую интеграцию в Евросоюз, а «Оппозиционная платформа» наоборот — за сближение с Россией», – прогнозирует политолог Кирилл Молчанов.

В свою очередь член Общественного совета МИД Украины Андрей Бузаров полагает, что у Зеленского хорошие шансы взять большинство в парламенте, если он будет опираться на Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, а также заключит союз с Тимошенко.

«Но в одиночку взять конституционное большинство не получится. Это вообще мало кому удавалось в истории Украины. Что касается партии Петра Порошенко, то она может вообще не пройти в парламент. . Роль личности в украинской политике очень важна. Для всех очевидно, что Порошенко не может находиться в конструктивной оппозиции к Зеленскому, а это значит, что серьезные люди не станут вкладываться или поддерживать его каким-то другим способом», – отметил Бузаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в указе президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины выборы нового состава парламента назначены на 21 июля.