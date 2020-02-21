Партия роста со Шнуром обречена на провал

21.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Либеральная Партия роста, заявившая накануне о присоединении к ней музыканта Сергея Шнурова, вряд ли сможет улучшить свои позиции на предстоящих выборах, считает политолог Илья Гращенков.

«Шнуров, узнаваемость которого высока – на уровне 60-70% по России, при рейтинге Партии роста в 0,3-0,4% прирост даст минимальный», – прогнозирует эксперт в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Партия роста в регионах воспринимается как партия малого бизнеса, предпринимателей, у которых проблем сегодня – больше чем у тех же пенсионеров. Им нужен образ партии-защитника их интересов, а не «партии Шнура». Клоунада частично уместна в популистских проектах, вроде ЛДПР, «За правду», «Партии прямой демократии». Для Партии роста она в итоге даст только минус», – считает Гращенков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкант Сергей Шнуров стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемым псевдо-либеральным проектом для распыления протестных голосов.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.