Партия «Сербский список» уверенно лидирует в сербских анклавах Косово

18.10.2021 15:13 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Согласно предварительным данным местных выборов в Косово, партия «Сербский список» уверенно победила в десяти сербских муниципалитетах, а в Клокоте ее представители прошли во второй тур.

Таким образом, партия сербских патриотов потеснила навязанных анклавам Приштиной албанских кандидатов и местных коллаборационистов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», очень показательной была ситуация в крупнейших сербских анклавах севера Косово, где против кандидатов от «Сербского списка» Приштина попыталась выставить албанских кандидатов.

Так, в Северной Митровице Милан Радоевич из «Сербского списка» получил 10 тысяч 796 голосов (91,33%), в то время как представитель объединившихся против него албанских политических партий Эрден Атич – 1 тысячу 22 голоса, то есть 8,67%.

В муниципалитете Лепосавич Зоран Тодич от «СС» взял 8 тысяч 427 голосов, или 98,43%, а его противник, албанец Шакир Хетеми от «Демократической партии Косово» – 134 голоса или 1,57%.

На юге Косово представителям «Сербского списка» пришлось бороться с представителями местных сербских карликовых коллаборационистских партий, лояльных Приштине.

Например, в вышеупомянутом Клокоте Владимир Богданович из «Сербского списка» получил 445 голосов (40,20 %), Страхиня Спашич из «Сербского народного союза» – 366 голосов (33,06%), а Саша Миркович от Гражданской инициативы «Народное единство» – 296 голосов (26,74 %).

«Явка в сербских общинах была выше, чем четыре года назад, что, свидетельствует о том, что сербский народ доверяет Сербии и ее президенту Александру Вучичу. Результаты выборов должны быть проанализированы международным сообществом, особенно теми, кто поддержал премьер-министра Косово Альбина Курти в его акции террора против сербов на севере, назвав ее масштабной и удивительной акцией. Пусть те, кто поддержал действия Альбина Курти, тщательно подумают, потому что не только сербский народ выступил и поддержал «Сербский список», но и албанцы наказали Курти за его безумную политику», – прокомментировал предварительные итоги выборов глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.