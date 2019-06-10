Партия «Слуга народа» фактически захвачена аваковцами и геращенковцами

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Представленный на днях список первых ста лиц президенткой партии «Слуга народа» состоит, по большому счёту, из друзей самого Владимира Зеленского, прозападных грантоедов и, в большинстве, – из людей главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тут такие дифирамбы списку Зеленского пели, я посмотрел этот список и понял, всё остаётся, и никто систему ломать не собирается. Всё – то же кумовство, знакомства, друзья.

То есть, по сути, по большому счёту, список Зеленского можно поделить на его коллег, там небольшая категория, довольно большая категория соросовских грантоедов, очень большая категория людей Авакова и Антона Геращенко (соратник Авакова – прим. «ПН»), очень большая категория.

Аваков вообще, практически во все списки по человечку, по два, по три, по пять, по семь порасставлял», – рассказал политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Зелёная сотня» Зеленского уже успела шокировать плотностью одиозных личностей.