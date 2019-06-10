«Зелёная сотня»: Новые грабли имени Зеленского

10.06.2019, Киев, Александр Ростовцев

В воскресенье в Национальном ботаническом саду Киева прошёл съезд президентской партии «Слуга народа», на котором был принят список кандидатов в будущий состав Верховной Рады.

Благосклонные к Зеленскому СМИ не преминули подчеркнуть, что в составе президентской партии «не будет место старым кадрам, одиозным кандидатам и обладателям купленных мандатов».

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Однако, судя по списку «зелёной сотни», создаётся впечатление, что и со старыми кадрами, и с одиозными личностями в новой правящей партии, всё будет в порядке.

Итак, на кого в списке обращаешь внимание в первую очередь?

№9, Александр Ткаченко. Руководитель телеканала «1+1» – «Геббельс-ТВ» олигарха Игоря Коломойского. Средства массовой дезинформации, в свое время сыгравшее одну из ключевых ролей в расчеловечивании противников Евромайдана и разжигании гражданской войны в Донбассе.

№ 100, Елизавета Богуцкая. Подпольная кличка «Чорная моча». Крымская майданная кликуша, одна из самых угашенных поклонниц Саакашвили. Попадание Богуцкой в партийные списки вызвало, мягко говоря, сильное недоумение даже у самых нетребовательных сторонников Зеленского.

В нардепы от правящей партии будет баллотироваться № 14 Дмитрий Наталуха, ближайший соратник Саакашвили.

Проходные места в «Слуге народа» получили «псы Авакова». № 4, криминальный бизнесмен, «сволонтёр», сидевший на госзакупках в Минобороны Украины, Давид Арахамия. № 12, Владислав Криклий – начальник сервисных центров МВД. № 19, Денис Монастырский, консультант Антона Геращенко, одного из крышевателей сайта убийц «Миротворец».

Украинские источники утверждают, что в проходные списки «Слуг народа» попало не меньше 20 аваковцев.

Видимо, 20% мандатов, выделенных «зеленхозом» людям Авакова – это цена невмешательства рейхсфюрера укропен-СС в политику Зеленского и гарантия сдерживания батальонов нациков на коротком поводке.

В списке «не одиозных» весьма колоритно смотрится № 33, Дмитрий Спивак, номинированный на премию «Зашквар века», сменивший за карьеру восемь политических партий, среди которых региональные «Союз» и «Родина», общеукраинские НУНС, БЮТ, «Партия Регионов», Блок Петра Порошенко, а теперь и «Слуга народа».

За плечами Спивака масса коррупционных скандалов. Из наиболее резонансных можно упомянуть ликвидацию и «распил» легендарной Одесской киностудии, и доминирование на рынке поставок муниципального детского питания. Потому что мамаша «неподкупного» – начальник Одесского управления образования.

№ 41, Юрий Гусев. Начальник экономического департамента Минобороны Украине при Гелетее, замминистра при Полтораке. А совсем недавно фамилия Гусева фигурировала в списке претендентов на должность Министра обороны Украины.

Интересно, что Гусев ходил в Раду ещё в 2002 году от команды «Озимого поколения» Валерия Хорошковского, у которого в своё время работал Зеленский. Спрашивается: нет ли здесь въевшегося в украинскую политику кумовства?

Если копнуть глубже биографию Гусева, то можно обнаружить, что № 41 вертелся в руководстве скандального Нацагентства по инвестициям удравшего в Панаму Владислава Каськива, и даже «засветился» в скандале с крупными хищениями в «Боржава резорт».

В 2014 году вездесущего Гусева лично Ляшко на съезде объявлял кандидатом от Радикальной партии, когда спонсором проекта называли Лёвочкина. А Лёвочкин, Каськив и Хорошковский – одна шайка-лейка. Выходит, Гусев в своё время успел побывать слугой трёх господ. Разносторонний деятель.

Интересную информацию о кандидатах от «Слуги народа» в своей ленте Фейсбук даёт экс-спикер МИД Украины при Януковиче, Олег Волошин.

Волошин сообщает, что многие члены «команды Зе» сейчас оправдываются в соцсетях перед «патриотами Украины» о переходе в лагерь Зеленского самым паскудным образом: «простите меня единомышленники, я не предатель и не меньше от этого патриот и борец с Россией».

И раскрывает мысль:

«А удивляться здесь нечему. В списке «Слуги народа» действительно масса тех, кто идейно поддерживал, а то прямо работал на прошлую власть, кто ещё недавно агитировал непременно голосовать за Порошенко, чтоб не сойти с «проевропейского курса». Не спорю, все они толковые и наверняка порядочные ребята. Они вряд ли были в доле с друзьями Порошенко, но точно были в теме.

Более того, нацеленная в основном на обогащение под ширмой патриотизма прошлая власть именно под давлением этих молодых людей для оправдания себя вынужденно проводила украинизацию, соглашалась на внешнее управление из Вашингтона, вводила блокаду Донбасса и занимала непримиримую позицию в отношении России.

Не спорю, эти люди не пилили и не мародерствовали, но они нам точно не единомышленники. С ними нам точно не остановить войну, не избавиться от внешнего управления, удушающих объятий МВФ и принудительной украинизации.

Они даже свой переход к Зеленскому открыто оправдывают необходимостью защитить вышесказанное. Так что те, кто не просто отрефлексировал на Свинарчуков и мятые костюмы Петра Алексеевича, а реально ждал смены гуманитарного, социального и внешнеполитического курса, прежде, чем голосовать за «партию новых лиц», подумайте».

И, чтобы не быть голословным, приводит в качестве доказательства фото от 18 сентября 2018 года со страницы кандидата № 15 Лизы Ясько, правоверной «порохоботки» в недавнем прошлом, настрочившей на английском восторженное: «И снова Ялтинская европейская стратегия. Время оценить, как сильно мы выросли» – на делегатском мандате.

Волошин России не друг, но его свидетельство как эксперта, прекрасно ориентирующегося в украинской политической кухне, достойно упоминания.

Весьма интересным представляется кандидат № 18, Михаил Радуцкий.

В 2014 году, по приглашению Кличко, Радуцкий приходит работать в мэрию Киева, заместителем городского главы по вопросам медицины и соцобеспечения. На этой должности Радуцкий проработал полтора года и был уволен «по соглашению сторон», но за этот период увеличил своё состояние на 7,3 млн гривен. При зарплате в 167 тыс гривен в месяц.

В двух поданных декларациях о дополнительных источниках дохода Радуцкого ничего не сказано. Кроме того, чиновник не указал в документе, что он является конечным бенефициарным владельцем частного медицинского центра «Борис».

Наблюдатели называют Радуцкого одним из вдохновителей демонтажа остатков советской системы медобслуживания населения на Украине и перевод её на коммерческие рельсы, как явную заинтересованную сторону.

По свидетельству киевских врачей, связанные с Радуцким управляющие государственных клиник принуждали медперсонал «делать благотворительные взносы», а также увольняться и переходить на работу в частные клиники.

Кроме того, доказано участие медцентра «Борис» в фабрикации известной майданной фальшивки «ухо Булатова», поднявшей градус неадеквата участников «Евромайдана». Трудно поверить, что владелец частной клиники Радуцкий оставался в неведении, что его учреждение и работники принимали активное участие в государственном перевороте.

И, напоследок, о курьёзных кандидатурах в народные депутаты от партии «Слуга народа».

№ 10, спортсмен Жан Беленюк, получивший прозвище «Арап Его Величества». Нацики уже негодующе отреагировали, что в депутаты от правящей партии выдвинут не «щирый украинский ариец».

Непонятно, зачем нужен очередной спортсмен в парламенте, но тут, скорее всего, главную роль сыграло то, что Беленюк чернокожий. Либертарианцев, к коим причисляет себя Зеля с командой, хлебом не корми, но дай доказать свою политкорректность. Ведь устроила же недавно скандал одна парламентская дама из Великобритании, выразившая негодование в связи с отсутствием чёрных актёров в новом телесериале о ядерной аварии в Чернобыле. Приедут европейские толерасты в новую Раду, а им – оба-на! – предъявляют симпатичного чёрного депутата Украины. Все довольные разъезжаются по домам.

№ 38, Игорь Кривошеев. Профессиональный тамада из Ужгорода. Большой опыт проведения свадеб и других торжественных мероприятий, обширный портфолио. За какие заслуги попал в список нардепов – непонятно. Видимо, будет зажигать на труд и подвиг депутатов с трибуны Верховной Рады.

Заметно, что главным критерием попадания в список «зеленхоза», был либо договорняк с Аваковым и Саакашвили, а прочих набрали по единственному критерию – «человек с хорошим лицом». Как таковой, президентской парламентской команды нет, нет рабочей программы, нет интеллекта.

Правильнее всего было бы назвать партию не «Слуга народа», а «Зеленский и Пустота»…