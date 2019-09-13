Партия войны обезврежена – киевский эксперт

13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В преддверии переговоров в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский пытается взять контроль над силовым блоком

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал Кирилл Молчанов, замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, давая оценку разоружению украинских добробатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский пытается подчинить себе силовой блок Украины. Ранее он уже заявил о желании переключить на себя управление Нацгвардией, теперь президент взялся за добровольческие батальоны, которые ранее были под контролем Авакова и Порошенко. Помимо прочего это важно для переговоров в «нормандском формате». Зеленский хочет действительно гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе», – сказал эксперт.

По его словам, раньше ничего подобного не делалось, так как власти были заинтересованы в положении «ни войны, ни мира».

«Разрозненные добровольческие отряды играли роль штурмовиков и провокаторов, которые, с одной стороны, нарушали перемирие, а с другой — не ставили под удар мирные переговоры, так как не подчинялись Киеву. Не думаю, что кто-то из разоруженных будет сопротивляться; если раньше в правящей элите страны у них было много сторонников, то теперь «партия войны» обезврежена. Им просто не на кого опереться», – полагает Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», под Мариуполем полиция разоружила боевиков трех украинских добробатов.